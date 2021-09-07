「小賈」老婆海莉側面幾乎全裸 皮拉提斯練出辣身材

芭蕾舞者出身的海莉，一直都有做皮拉提斯的習慣。（圖：Jimmy Choo提供、取材自Instagram）

歌手小賈斯汀（Justin Bieber）老婆海莉比伯（Hailey Bieber）向來不吝於展現自己的好身材，無論是之前穿了中空洋裝去見法國總統馬克宏，或是在社群 上大秀各種火辣穿搭，她所傳達的健康性感風格可以說是同時擄獲男女粉絲的心。最近她成為時尚 鞋履品牌Jimmy Choo秋季廣告「Time To Dare」的形象大使，呼應廣告主題又再度秀出超養眼的造型，讓這組照片絕對可以稱為今秋最有話題的形象廣告。

海莉比伯主演Jimmy Choo秋季廣告。（圖：Jimmy Choo提供）

Jimmy Choo秋季廣告選在洛杉磯拍攝，分為室內、戶外兩種場景，海莉透過不同造型和肢體、眼神，在距離多變的鏡頭下示範適合不同場合的鞋履搭配，從長靴到鍊帶高跟鞋等，無論怎麼搭都很性感時尚。

海莉比伯向來不吝於展現自己的好身材。（取材自Instagram）

其中在主形象照裡，海莉身穿高衩泳衣，側身幾乎全裸的剪裁大秀超長纖細美腿，桃紅色Saeda高跟鞋搭配閃亮鑽鍊也讓她看來就像真人芭比，豔麗火辣超吸睛，她也獲得Jimmy Choo創意總監Sandra Choi大讚：「海莉就是如今Jimmy Choo品牌精神的化身—集結魅力、性感、誘惑、勇敢、自信於一身，完美地融入我們品牌的核心基因。我很喜歡她在每張照片中所展現的活力、風格和與生俱來的自信。」

海莉比伯主演Jimmy Choo秋季廣告。（圖：Jimmy Choo提供）

海莉比伯向來不吝於展現自己的好身材。（取材自Instagram）

其實芭蕾 舞者出身的海莉，一直都有做皮拉提斯的習慣，這應該對她長年維持性感的身體線條有所幫助。她曾在受訪中表示皮拉提斯能幫助從小練芭蕾舞的她延展身體曲線。而她更特別熱愛「熱皮拉提斯」，她說肌肉更柔韌好延展，而且出汗對皮膚也有好處。另外她也很喜歡有氧運動，每隔星期會去幾次健身房練舉重以及穿插做幾個提高心率的器材。

在飲食方面，她也曾在受訪時透露自己平時盡量吃得健康，現在也減少吃肉的量，如果要吃也會以魚肉為主。但在這樣的飲食習慣下，她也不會完全讓自己過得很緊繃，如果某天想吃垃圾食物或是甜點，她也會偶爾放縱，特別是在旅遊的時候，就會趁機給自己作弊日（cheat day）。