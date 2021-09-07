我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

阿富汗復學情況曝光 ：男女學生分開坐、被布簾隔開

「小賈」老婆海莉側面幾乎全裸 皮拉提斯練出辣身材

記者吳曉涵／台北報導
芭蕾舞者出身的海莉，一直都有做皮拉提斯的習慣。（圖：Jimmy Choo提供、取材自Instagram）
芭蕾舞者出身的海莉，一直都有做皮拉提斯的習慣。（圖：Jimmy Choo提供、取材自Instagram）

歌手小賈斯汀（Justin Bieber）老婆海莉比伯（Hailey Bieber）向來不吝於展現自己的好身材，無論是之前穿了中空洋裝去見法國總統馬克宏，或是在社群上大秀各種火辣穿搭，她所傳達的健康性感風格可以說是同時擄獲男女粉絲的心。最近她成為時尚鞋履品牌Jimmy Choo秋季廣告「Time To Dare」的形象大使，呼應廣告主題又再度秀出超養眼的造型，讓這組照片絕對可以稱為今秋最有話題的形象廣告。

海莉比伯主演Jimmy Choo秋季廣告。（圖：Jimmy Choo提供）
海莉比伯主演Jimmy Choo秋季廣告。（圖：Jimmy Choo提供）

Jimmy Choo秋季廣告選在洛杉磯拍攝，分為室內、戶外兩種場景，海莉透過不同造型和肢體、眼神，在距離多變的鏡頭下示範適合不同場合的鞋履搭配，從長靴到鍊帶高跟鞋等，無論怎麼搭都很性感時尚。

海莉比伯向來不吝於展現自己的好身材。（取材自Instagram）
海莉比伯向來不吝於展現自己的好身材。（取材自Instagram）

其中在主形象照裡，海莉身穿高衩泳衣，側身幾乎全裸的剪裁大秀超長纖細美腿，桃紅色Saeda高跟鞋搭配閃亮鑽鍊也讓她看來就像真人芭比，豔麗火辣超吸睛，她也獲得Jimmy Choo創意總監Sandra Choi大讚：「海莉就是如今Jimmy Choo品牌精神的化身—集結魅力、性感、誘惑、勇敢、自信於一身，完美地融入我們品牌的核心基因。我很喜歡她在每張照片中所展現的活力、風格和與生俱來的自信。」

海莉比伯主演Jimmy Choo秋季廣告。（圖：Jimmy Choo提供）
海莉比伯主演Jimmy Choo秋季廣告。（圖：Jimmy Choo提供）

海莉比伯向來不吝於展現自己的好身材。（取材自Instagram）
海莉比伯向來不吝於展現自己的好身材。（取材自Instagram）

其實芭蕾舞者出身的海莉，一直都有做皮拉提斯的習慣，這應該對她長年維持性感的身體線條有所幫助。她曾在受訪中表示皮拉提斯能幫助從小練芭蕾舞的她延展身體曲線。而她更特別熱愛「熱皮拉提斯」，她說肌肉更柔韌好延展，而且出汗對皮膚也有好處。另外她也很喜歡有氧運動，每隔星期會去幾次健身房練舉重以及穿插做幾個提高心率的器材。

在飲食方面，她也曾在受訪時透露自己平時盡量吃得健康，現在也減少吃肉的量，如果要吃也會以魚肉為主。但在這樣的飲食習慣下，她也不會完全讓自己過得很緊繃，如果某天想吃垃圾食物或是甜點，她也會偶爾放縱，特別是在旅遊的時候，就會趁機給自己作弊日（cheat day）。

海莉比伯主演Jimmy Choo秋季廣告。（圖：Jimmy Choo提供）
海莉比伯主演Jimmy Choo秋季廣告。（圖：Jimmy Choo提供）

芭蕾 時尚 社群

上一則

可愛「企鵝玩具」破蛋而出 買家崩潰喊：好像裸男

下一則

豬隊友？毒販睡覺誤撥報警電話 同伴開門立即被逮

延伸閱讀

辦Party享美食 這裡安全又可盡興喜萬年大酒樓喜迎中秋 堂吃 外送 外燴 質量兼備

辦Party享美食 這裡安全又可盡興喜萬年大酒樓喜迎中秋 堂吃 外送 外燴 質量兼備
她也殺青了「不可能任務7」阿湯緋聞女友戲散情散？

她也殺青了「不可能任務7」阿湯緋聞女友戲散情散？
服務警界38年 華警Jimmy Chau光榮退休

服務警界38年 華警Jimmy Chau光榮退休
加州7歲男孩遊湖染「食腦變形蟲」 搶救多日不治

加州7歲男孩遊湖染「食腦變形蟲」 搶救多日不治

熱門新聞

一位網友在網路上貼文分享，自己最近換了手機後，就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但卻在某天後突然變得異常耗電。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多

2021-09-05 22:27
一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾8000個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打騷時「吐了20次」。（取材自pixabay）

房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒

2021-09-02 01:52
愈小的飛機，受重量變化的影響越大，乘客更不能自行更換座位。（示意圖／取材自ingimage）

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

2021-08-30 01:46
有大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。(路透)

富豪崩潰 上百隻水豚入侵高級住宅區 狂吃草、騷擾寵物

2021-09-03 00:38
八卦雜誌指美國前第一夫人米雪兒（左）對英國薩塞克斯公爵夫人梅根（右）反感，彼此爆發衝突。（圖：摘自Life & Style）

梅根踢到大鐵板 米雪兒歐巴馬不信賴她 踢出好友圈？

2021-09-04 20:54
克勞蒂亞雪佛曾經在受訪時表示，自己不追求看起來年輕，因為她對於邁入50世代感到「前所未有的安心和快樂」。圖／摘自IG

「真人芭比」51歲了 超模克勞蒂亞靠4招維持凍齡美貌

2021-08-31 16:40

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高
颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了