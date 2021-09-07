命定救援？他臨時起意走別條路 意外救出身陷火海居民

男上班臨時起意走不同的路，救出差點身陷火海的人。（示意圖／取材自pixabay）

美國 男性瓦勒（Sean Valle）3日開車上班途中臨時起意，決定走平常不會走的路，結果意外解救差點身陷火海的人們。

瓦勒當時在車上注意到空氣中飄散灰色煙霧，下車走近後看到一戶人家冒出濃煙，兩人被困在屋頂上奮力揮手求救。

瓦勒表示自己想都沒想，立刻撥打911，接著跑向受困的人們。他發現灰色煙霧從房子的一側冒出來，眼看再過幾分鐘這棟房子就會整棟燒起來了。瓦勒迅速尋找梯子希望救援屋頂上的2個人，但一時找不到梯子，只好先抓起椅子站在上面，但椅子不夠高，無法搆到屋頂。

屋頂上的兩個人大喊著要瓦勒幫忙救出屋裡一樓其他兩個人。瓦勒決定先移動到房子前冒出火焰的門，他不停地敲打門大叫：「有人有梯子嗎？」

這時一名警察 抵達，對街鄰居也拿著梯子跑來幫助屋頂上的兩人。而瓦勒仍持續敲打其前門。瓦勒說：「我在門上敲了至少30秒，接著我到燈亮了，屋裡的人來到門前但沒有打開門。」

原來屋裡的人睡著了，不知道他們家外面正冒出煙。瓦勒大叫：「你們的房子著火了」，他們最終走到屋外，看到火焰從房子右側竄出。過了幾分鐘消防隊員才趕赴現場，當時「每個窗戶都冒出火焰。」

瓦勒完成救人任務後，發給老闆房子著火的照片，告知對方今天他上班會遲到。

瓦勒回想起事發經過表示：「一切都發生在幾分鐘內。」但他不自認為英雄，而只是「在正確的時間出現在正確的地點」。謙稱自己只是叫醒房裡兩個人讓他們遠離火場，還說「如果我當時真的爬上梯子將兩個人從屋頂上救下來，或許我就會覺得自己英雄。