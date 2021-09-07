我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

阿富汗復學情況曝光 ：男女學生分開坐、被布簾隔開

命定救援？他臨時起意走別條路 意外救出身陷火海居民

編譯中心／綜合報導
男上班臨時起意走不同的路，救出差點身陷火海的人。（示意圖／取材自pixabay）
男上班臨時起意走不同的路，救出差點身陷火海的人。（示意圖／取材自pixabay）

美國男性瓦勒（Sean Valle）3日開車上班途中臨時起意，決定走平常不會走的路，結果意外解救差點身陷火海的人們。

瓦勒當時在車上注意到空氣中飄散灰色煙霧，下車走近後看到一戶人家冒出濃煙，兩人被困在屋頂上奮力揮手求救。

瓦勒表示自己想都沒想，立刻撥打911，接著跑向受困的人們。他發現灰色煙霧從房子的一側冒出來，眼看再過幾分鐘這棟房子就會整棟燒起來了。瓦勒迅速尋找梯子希望救援屋頂上的2個人，但一時找不到梯子，只好先抓起椅子站在上面，但椅子不夠高，無法搆到屋頂。

屋頂上的兩個人大喊著要瓦勒幫忙救出屋裡一樓其他兩個人。瓦勒決定先移動到房子前冒出火焰的門，他不停地敲打門大叫：「有人有梯子嗎？」

這時一名警察抵達，對街鄰居也拿著梯子跑來幫助屋頂上的兩人。而瓦勒仍持續敲打其前門。瓦勒說：「我在門上敲了至少30秒，接著我到燈亮了，屋裡的人來到門前但沒有打開門。」

原來屋裡的人睡著了，不知道他們家外面正冒出煙。瓦勒大叫：「你們的房子著火了」，他們最終走到屋外，看到火焰從房子右側竄出。過了幾分鐘消防隊員才趕赴現場，當時「每個窗戶都冒出火焰。」

瓦勒完成救人任務後，發給老闆房子著火的照片，告知對方今天他上班會遲到。

瓦勒回想起事發經過表示：「一切都發生在幾分鐘內。」但他不自認為英雄，而只是「在正確的時間出現在正確的地點」。謙稱自己只是叫醒房裡兩個人讓他們遠離火場，還說「如果我當時真的爬上梯子將兩個人從屋頂上救下來，或許我就會覺得自己英雄。

警察 美國

上一則

影／扮護理師熱舞挨轟 她又拍「猜我的職業」圈粉210萬

下一則

可愛「企鵝玩具」破蛋而出 買家崩潰喊：好像裸男

延伸閱讀

中國寧夏父女新冠確診 治癒後兩度「復陽」再送醫

中國寧夏父女新冠確診 治癒後兩度「復陽」再送醫
快看世界／俄羅斯山火燒不停 濃煙遠飄至北極點

快看世界／俄羅斯山火燒不停 濃煙遠飄至北極點
北加迪克西山火濃煙周四飄抵灣區 慎防空汙

北加迪克西山火濃煙周四飄抵灣區 慎防空汙
ICU告急 大休士頓剩27床 德州剩329床

ICU告急 大休士頓剩27床 德州剩329床

熱門新聞

一位網友在網路上貼文分享，自己最近換了手機後，就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但卻在某天後突然變得異常耗電。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多

2021-09-05 22:27
一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾8000個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打騷時「吐了20次」。（取材自pixabay）

房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒

2021-09-02 01:52
愈小的飛機，受重量變化的影響越大，乘客更不能自行更換座位。（示意圖／取材自ingimage）

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

2021-08-30 01:46
有大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。(路透)

富豪崩潰 上百隻水豚入侵高級住宅區 狂吃草、騷擾寵物

2021-09-03 00:38
八卦雜誌指美國前第一夫人米雪兒（左）對英國薩塞克斯公爵夫人梅根（右）反感，彼此爆發衝突。（圖：摘自Life & Style）

梅根踢到大鐵板 米雪兒歐巴馬不信賴她 踢出好友圈？

2021-09-04 20:54
克勞蒂亞雪佛曾經在受訪時表示，自己不追求看起來年輕，因為她對於邁入50世代感到「前所未有的安心和快樂」。圖／摘自IG

「真人芭比」51歲了 超模克勞蒂亞靠4招維持凍齡美貌

2021-08-31 16:40

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高
颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了