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影／蜘蛛退散一招見效 她曝噴上「簡單液體」就搞定

編譯中心／綜合報導
美國女性懷特日前分享一個驅趕蜘蛛的妙方，獲得超過22萬網友按讚分享。（示意圖／取材自ingimage）
美國女性懷特日前分享一個驅趕蜘蛛的妙方，獲得超過22萬網友按讚分享。（示意圖／取材自ingimage）

美國女性懷特（Heather White）日前分享一個驅趕蜘蛛的妙方，獲得超過22萬網友按讚分享。

懷特說方法很簡單，「只要在門外跟窗框上噴灑薄荷精油加水，蜘蛛就會遠離你的房子。許多人嘗試了這個方法後，紛紛正面回饋：「真的有用耶！現在家裡都看不到蜘蛛了」、「我照做了，這方法真的有效」。

懷特提醒大家噴之前要先搖晃瓶身，不要讓薄荷精油跟水分離，而要充分混合。至於這方法是否適用於螞蟻等昆蟲，懷特指出：「如果接觸蟲子應該也會殺死牠們」。

英國線上雜誌Country Living還提到，在噴薄荷精油水前，可先吸塵和除塵，再去除蜘蛛網。至於製作及使用薄荷精油水的詳細方法是：在裝水的瓶子裡加入20滴薄荷精油，再將充分混合的溶液噴灑在房子周圍，尤其是角落，每週重複一次。如果期間仍發現蜘蛛，則每隔幾天重複噴一次。

但寵物網站betterpet警告，如果家裡有養寵物例如狗，就不要使用噴灑薄荷精油水，「因為薄荷精油可能會讓寵物中毒。」

@sour_patch_chick95

Spider hack! Watch this! #spiders #peppermint #foryoupage

♬ original sound - Heather White

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