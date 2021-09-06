我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

12歲以下無疫苗 CDC：開學3個月恐75%國小生染疫

他17歲愛上緬因海灘 每年都回來 救生員一當就是50年

記者張聲肇／綜合報導
在緬因州市嘉寶沙灘州立公園連續50年當救生員的魏爾佛特。(美聯社)
在緬因州市嘉寶沙灘州立公園連續50年當救生員的魏爾佛特。(美聯社)

1972年首次以救生員身分來到緬因州市嘉寶沙灘州立公園(Scarborough Beach State Park)的魏爾佛特(Greg Wilfert)回想過去50年夏季，從沒缺席做的一件事，就是「回來當救生員。」

66歲的魏爾佛特很得意地指出，這半世紀以來，公園沙灘出動救人任務900多次，沒一人溺斃。

魏爾佛特在17歲初見這個沙灘即迷戀不捨；之後連續50年，他每年夏天一定設法來到這初戀情人般的沙灘擔任救生員，另外也擔任體育教員，也和太太開過骨董店。太太2019年去世。

如今，退休老師的他，仍不放棄他鍾愛的暑期工作；他說：「捨棄什麼都可以，海灘絕不能捨棄。海灘就是我，我就是海灘。」

有一陣子，州府為了省錢，把這個州立公園的經營外包出去，他乾脆自己承租下來，自行經營。目前經營這個公園的黑點資源管理公司，他就是股東之一。

他的職稱是公園總經理，實際上，擔任救生員就占掉他90%上班時間。

現年61歲，第39個夏季也在這裡當救生員的柯瑞爾(David Currier)說：「魏爾佛特對這片沙灘情有獨鍾，非常投入，一定要遊客安全無虞。」

兩人看著來這邊游泳玩水的小孩長大成人，有些不但為人父母，還當上祖父母外公外婆了。

魏爾佛特很喜歡和人交流，樂於和遊客分享他的洋流知識，包括衝浪流和較危險的離岸流；目前還不打算停工。他身體很好，每天在海裡游上一哩才作罷。

勞工節假日結束，夏季海灘活動也告終；魏爾佛特和柯瑞爾都說明年春季，他們將回到沙灘來。

柯瑞 州立公園 退休

上一則

消除隱形不平等 印州餐館廢除小費制

延伸閱讀

澤西海岸傳雷擊 1救生員喪命 另有7人受傷

澤西海岸傳雷擊 1救生員喪命 另有7人受傷

大西洋城飛行表演 吸引大批觀眾

大西洋城飛行表演 吸引大批觀眾
4歲華童溺水急救生還 返泳池謝恩

4歲華童溺水急救生還 返泳池謝恩
海豹、海獅、石頭步道…南加拉荷雅海灘美景獨一無二

海豹、海獅、石頭步道…南加拉荷雅海灘美景獨一無二

熱門新聞

一位網友在網路上貼文分享，自己最近換了手機後，就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但卻在某天後突然變得異常耗電。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多

2021-09-05 22:27
一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾8000個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打騷時「吐了20次」。（取材自pixabay）

房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒

2021-09-02 01:52
愈小的飛機，受重量變化的影響越大，乘客更不能自行更換座位。（示意圖／取材自ingimage）

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

2021-08-30 01:46
有大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。(路透)

富豪崩潰 上百隻水豚入侵高級住宅區 狂吃草、騷擾寵物

2021-09-03 00:38
八卦雜誌指美國前第一夫人米雪兒（左）對英國薩塞克斯公爵夫人梅根（右）反感，彼此爆發衝突。（圖：摘自Life & Style）

梅根踢到大鐵板 米雪兒歐巴馬不信賴她 踢出好友圈？

2021-09-04 20:54
克勞蒂亞雪佛曾經在受訪時表示，自己不追求看起來年輕，因為她對於邁入50世代感到「前所未有的安心和快樂」。圖／摘自IG

「真人芭比」51歲了 超模克勞蒂亞靠4招維持凍齡美貌

2021-08-31 16:40

超人氣

更多 >
iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多

iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂