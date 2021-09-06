影／女醫在新冠重症病房工作 摯友不讓她出席婚禮

美國 一位女醫生朗格（Emily Long）上月底透露，她最好朋友不讓她出席婚禮，只因她目前在新冠肺炎 重症監護室值勤。

朗格表示自己耗資數千美元準備參加好友的婚禮，還很努力地從緊湊行程騰出時間。她發了簡訊給好友告知自己已接受篩檢 、並採取相關預防措施希望讓對方安心，豈料好友發現她在照顧染疫病人後竟「徹底嚇壞」，還拒絕讓朗格出席婚禮，因為她「會讓很多人和好友感到不舒服」。

朗格原本在整形外科工作，但因最近美國疫情升溫被轉調到新冠肺炎重症監護室支援。

朗格的影片吸引了超過620萬觀看人次，許多網友對她的遭遇感同身受表示：「她絕對不算妳最好的朋友。這樣做很不OK耶！你是醫護人員，應該得到更多尊重」、「女孩，請告訴我她不再是你朋友了。很遺憾這種事發生在你身上」、「要不要先問問她，賓客是否都接受篩檢了？」