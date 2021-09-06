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「不能食用」他設計鮭魚膠帶 還原肥美鮮肉 網喊肚子餓

編譯中心／綜合報導
日本有網友設計了「鮭魚肉」造型膠帶，鮮美花紋讓人看了口水直流。（取材自推特）
日本有網友設計了「鮭魚肉」造型膠帶，鮮美花紋讓人看了口水直流。（取材自推特）

鮭魚是一種常見的美食，光看著鮭魚肉鮮美肥厚的肉質，就能讓人食慾大開。最近有日本網友，就做了一個鮭魚肉造型的膠帶，果不其然令其他許多網友表示，光看著就覺得肚子餓了。

根據日本媒體Jタウンネット報導，日本推特網友「MoetMatsuzake」最近宣布，將開始販售「帝王鮭膠帶（生肉花紋）」。膠帶完美顯現了生鮭魚肉的模樣，甚至膠帶上還寫了一行小字「不可食用」，以免因為跟真的鮭魚實在太像了而被誤食。

MoetMatsuzake表示，他從以前就非常愛吃鮭魚，一直想要做點什麼鮭魚的相關商品，有天就想到了膠帶這個點子。為了讓鮭魚肉的圖案能夠忠實呈獻，他花了不少精力進行調整，甚至還給養殖業者確認過圖案，才做出這個和美味鮭魚肉如出一轍的膠帶。

許多網友紛紛表示「真的是鮭魚耶」、「光看著就肚子餓了」、「好像很好吃」、「超想要！我也超愛鮭魚」、「我都能聞到味道了」、「不囉唆直接訂兩個」、「我一次買了五個」、「一回家馬上手刀購買」。

日本 美食 推特

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