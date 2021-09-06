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影／初次約會艾妲來襲 女全身濕透 男1句話氣氛僵掉

編譯中心 / 綜合報導
女初次約會碰上颶風。(取材自tiktok)
女初次約會碰上颶風。(取材自tiktok)

美國女子丹格樂（Cassidy Dangler）上月底與同住紐約市的男子訂了第一次攀岩約會，豈料約會當天遇上颶風艾妲重創當地，全市房屋和地鐵淹大水。丹格樂將這段經歷放上社群平台表示：「我不好意思在最後一分鐘取消，而對方仍想見面。」

丹格樂在影片中身著雨衣，手握著被強風吹開花的雨傘，跋涉數十個街區，對著鏡頭苦笑說：「我全身濕透了。我必須記錄下來。你一定是在開玩笑吧！我只想說如果我付出了這種努力還沒找到愛情，那麼誰能找到愛情？！」

可惜丹格樂的約會進行不太順利，她透露約會只維持1小時，男方還對她說：「妳是對的，我們應該擇期再約。」讓丹格樂忍不住看著鏡頭飆髒話。

丹格樂脫下雨鞋，倒出渾濁的雨水一邊驚呼：「天哪。」最後她冒著狂風暴雨回到家，在沙發上啜飲一杯酒，向室友抱怨今天的體驗是「0分」。

網友紛紛為丹格樂的經歷抱不平：「救救那個女孩！這男的很不OK耶」、「沒有任何一個約會值得妳這樣」、「女孩，你是個寶物，而他只是你靴子裡的水」、「你應該找更好的對象」。

丹格樂在後續影片解釋，那次風雨無阻的約會沒下文了，但她一點都不氣餒，「因為昨晚和另一個男性約會非常順利。」

@cassidydangler

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♬ original sound - Cassidy Dangler

紐約市 地鐵 社群

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