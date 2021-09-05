網友PO出這張黑貓照 竟然大家讚「根本是極品天使」

網友在臉書社團裡PO出黑貓泡澡還折手手的照片，讓其他網友大讚「極品天使貓」。圖／取自臉書

有網友在臉書 社團「愛貓聯盟」分享自己收養了一隻全身黑色的貓，收養之前就聽說黑貓的脾氣很好，沒想到收養後幫貓咪洗澡，貓不僅在水盆裡乖乖地泡著不掙扎，甚至還做出「折手手」的姿勢，照片一PO出，讓眾多網友羨慕不已，「能乖乖洗澡就了不起了，還能在盆裡折手手，真的是天使 」、「果然都是別人家的貓」、「真的是超級極品天使貓」、「根本就是炫耀文」。

許多養貓的飼主都有經驗，因為貓咪天性不喜歡水，幫貓洗澡往往很難，能乖乖洗完就很不簡單，經常還會被「抵死不從」的貓抓傷，之前就有飼主在網上PO文，表示自己家的貓很愛洗澡，幫牠準備水盆，還會乖乖泡在盆裡，已讓眾多貓奴羨慕不已，而這次的黑貓則是「天使再升級」，不僅泡澡，還在水盆裡折手手。

網友在臉書社團發文「在領養你之前都聽人家說黑貓的脾氣多好又多好，沒想到⋯⋯⋯洗澡變成泡澡還折手手是怎樣」，就見一隻可愛的小黑貓在水盆裡乖乖泡著，還用黃色大眼看著主人，實在超萌。

不同毛色的貓咪似乎有不同的個性，像眾所周知的橘斑貓特別愛吃、灰（藍）貓不善表達愛意、但個性善良，白貓優雅而獨立，黑貓則一向被認為乖巧，不像一般人以為的黑貓代表邪惡。

至於貓咪會有折手的動作，一般認為是對周遭環境感到安心，因為折起手後要逃跑比較不容易，所以折起手來通常是很放鬆的情況下。

對於這隻可愛的「泡澡折手貓」網友一片讚聲，「也太太太天使了吧」、「別人家的貓怎麼都這麼乖」、「超級羨慕」、「我們家貓洗澡都像在打仗」、「黑貓真的很乖」，但也有人不以為然、開玩笑說「我們家的黑貓怎麼都像惡魔啦」。