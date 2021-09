「尚氣」紅了！美開票直逼「黑寡婦」漫威造星神話延續

「尚氣與十環傳奇」在美國創下相當亮眼的票房,為漫威再度打勝仗。(取材自YouTube)

上片前受到質疑、尤其是華人網友看衰的漫威 最新英雄片「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),在全球部分地區搶先上映後,再度證明漫威的威力不減,除了在台灣、香港都穩坐賣座冠軍,美國 更是創下勞動節 周末的史上最佳票房,預估4天有機會賣到7500萬至8500萬美元,不只是今年暑期以來首映周末票房的季軍,僅輸給「黑寡婦」(Black Widow)和「玩命關頭9」(Fast & Furious 9),就算在整個新冠肺炎疫情期間,也算是表現極為出色的影片之一,無怪乎有歐美媒體如此形容「漫威幾乎可以在任何時刻成功推出任何影片」。

對於絕大多數歐美主流觀眾而言,「尚氣與十環傳奇」並沒有太多票房保證卡司,雀屏中選擔任男主角的劉思慕,之前也沒主演過任何電影,各方都好奇漫威葫蘆裡賣啥藥?傳統上美國的勞動節周末,因都落在8月底或9月初,有些學校已經開學,因此少有頂級大片安排在此檔期推出,漫威安排「尚氣與十環傳奇」於勞動節周末首映,也是出乎外界意料的奇招,結果收到奇效。

片子上映後,精彩的武打場面和有用心的情節鋪陳受到觀眾稱讚,口碑不錯,賣座後勢亦被看好,劉思慕回到家鄉看到自己的大型宣材忍不住開心合照,有如衣錦榮歸,漫威迷更開心直呼:「漫威英雄片的新階段,真的正式開始了!」

不過在「尚氣與十環傳奇」至今在漫威英雄片的大票倉──中國,還沒有排上檔期,各方揣測不斷。有歐美娛樂網站認為缺少了中國的大筆進帳,恐為該片的賣座成績蒙上陰影、很難跟之前的漫威大片相比。漫威迷忍不住聲援:「沒有人在乎那裡。」倒是有人說出真話:「你不在乎,迪士尼(負責漫威大片發行)可很在意。」