「尚氣」紅了！美開票直逼「黑寡婦」漫威造星神話延續

「尚氣與十環傳奇」在美國創下相當亮眼的票房，為漫威再度打勝仗。（取材自YouTube）

上片前受到質疑、尤其是華人網友看衰的漫威 最新英雄片「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），在全球部分地區搶先上映後，再度證明漫威的威力不減，除了在台灣、香港都穩坐賣座冠軍，美國 更是創下勞動節 周末的史上最佳票房，預估4天有機會賣到7500萬至8500萬美元，不只是今年暑期以來首映周末票房的季軍，僅輸給「黑寡婦」（Black Widow）和「玩命關頭9」（Fast & Furious 9），就算在整個新冠肺炎疫情期間，也算是表現極為出色的影片之一，無怪乎有歐美媒體如此形容「漫威幾乎可以在任何時刻成功推出任何影片」。

對於絕大多數歐美主流觀眾而言，「尚氣與十環傳奇」並沒有太多票房保證卡司，雀屏中選擔任男主角的劉思慕，之前也沒主演過任何電影，各方都好奇漫威葫蘆裡賣啥藥？傳統上美國的勞動節周末，因都落在8月底或9月初，有些學校已經開學，因此少有頂級大片安排在此檔期推出，漫威安排「尚氣與十環傳奇」於勞動節周末首映，也是出乎外界意料的奇招，結果收到奇效。

片子上映後，精彩的武打場面和有用心的情節鋪陳受到觀眾稱讚，口碑不錯，賣座後勢亦被看好，劉思慕回到家鄉看到自己的大型宣材忍不住開心合照，有如衣錦榮歸，漫威迷更開心直呼：「漫威英雄片的新階段，真的正式開始了！」

不過在「尚氣與十環傳奇」至今在漫威英雄片的大票倉──中國，還沒有排上檔期，各方揣測不斷。有歐美娛樂網站認為缺少了中國的大筆進帳，恐為該片的賣座成績蒙上陰影、很難跟之前的漫威大片相比。漫威迷忍不住聲援：「沒有人在乎那裡。」倒是有人說出真話：「你不在乎，迪士尼（負責漫威大片發行）可很在意。」