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英民調逾6成討厭哈利、梅根 最厭惡的王室成員另有其人

記者蘇詠智／綜合報導
哈利與梅根在英國民調的支持度持續向下探底。（路透資料照片）
哈利與梅根在英國民調的支持度持續向下探底。（路透資料照片）

英國哈利王子和妻子梅根自從公開宣告卸下王室重要成員身分，又在歐普拉的電視專訪大爆破壞王室形象的猛料之後，英國不少民眾視兩人如叛國賊，人氣一路往下滑，而大多數的媒體也努力配合力捧未來的國王、王后──威廉王子與妻子凱特，將哈利、梅根描繪成王室內的害群之馬，在英國民調機構YouGov的最新調查，哈利和梅根的受歡迎度果然再往下探底，接受訪問的1667位成年民眾中，才26%喜歡梅根、65%討厭她，哈利雖然稍好些，喜歡他的也只有34%，倒是威廉與凱特分別有78%與75%的人喜愛，至於王室內最受歡迎的人物，當然是伊莉莎白二世女王，占80%。

這結果完全不讓人意外，YouGov本身就是個立場偏頗的網站，上面充斥關於哈利和梅根的負面報導，提到女王、威廉和凱特，幾乎都正面到不行，其實英國市面上一堆王室專書都強調過，王室一直以來的方針就是「鞏固大家長」，其他人都需要配合犧牲或是可以被忽視，沒有人能夠比女王或繼位的國王更出風頭，這在以前，黛安娜王妃受到人民的愛戴多過其他王室成員，就曾經為她帶來的很多的麻煩，也賠上她的婚姻，更一度令女王面臨登基以來的最大公關危機。

威廉與凱特身為英國未來的國王與王后，民調支持度居高不下。（路透資料照片）
威廉與凱特身為英國未來的國王與王后，民調支持度居高不下。（路透資料照片）

事隔多年，王室更曉得防患於未然，針對威廉和哈利兩人的妻子，未來會當上王后的凱特是全力維護的目標，梅根十之八九不會成為英國的王后，事情就能夠先被擺在一邊，她想要出風頭，就打壓了再說，剛巧梅根又以為英國王室有心現代化，把美國式的平等思想帶過來，結果完全自討沒趣，連離開了還要再被踩低，只為了她心有不甘，想討回公道。

英國王室與英國民眾仍然抱持「王者最高」的守舊思想，梅根與哈利甭想有機會翻身，除非甘心認小伏低，至今梅根還看不破，也就與王室始終難以彌補裂痕，也難以找回英國人民的喜愛。但他們也還不是最討英國人厭的王室成員，哈利的叔叔安德魯王子，過往行為放蕩又身陷性醜聞之中，被83%英國人厭惡。

英國安德魯王子身陷性醜聞，成為最被討厭的王室成員。（美聯社）
英國安德魯王子身陷性醜聞，成為最被討厭的王室成員。（美聯社）

英國 梅根 哈利

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