梅根踢到大鐵板 蜜雪兒歐巴馬不信賴她 踢出好友圈？

八卦雜誌指美國前第一夫人蜜雪兒（左）對英國薩塞克斯公爵夫人梅根（右）反感，彼此爆發衝突。（圖：摘自Life & Style）

上個月初美國前總統歐巴馬 和英國哈利王子之妻梅根 ，分別慶祝60歲與40歲生日，各方注意到歐巴馬原本要舉辦賓客數百人的大型派對，名單包括了史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、喬治柯隆尼（George Clooney）等大咖，唯獨沒有已經搬到美國一年多的梅根和哈利，外界立刻有不同的揣測，向來看梅根不爽的英國媒體和媒體人，都調侃梅根自以為是重要知名人士，想不到歐巴馬仍不發邀請函給她，擺明打她臉，也證明了她在美國絕對沒有自己塑造的那麼吃的開。

相較於英國媒體、美國的媒體向來比較挺自家出身梅根，哪知道八卦雜誌修理她起來，沒有比英國人好到哪兒。「Life & Style」最新一期封面直指美國前第一夫人蜜雪兒 認為梅根不可信賴，兩人之間衝突爆發。根據該雜誌的說法，蜜雪兒曾經與梅根頗要好，兩人有共通的興趣，也都熱中公眾事務，和透過自己的力量發聲，因此一拍即合，直到梅根和哈利鬧出轟動全球的「脫英」事件。

梅根遭到自己祖國的八卦雜誌修理。（路透資料照片）

這件事情上，梅根的處理方式不讓歐巴馬夫婦認同，蜜雪兒開始對她產生顧忌，認為他們連皇室親戚都可以丟一邊，難保有朝一日不會背叛自己。再者梅根後來與Netflix、Spotify等簽下高價合約，手法和當年歐巴馬夫婦離開白宮後幾乎如出一轍，蜜雪兒心裡更毛，感到梅根對他們夫妻有病態的著迷，事事模仿，又常聽到外人說她自稱是蜜雪兒的超級好朋友，動不動把歐巴馬的名號搬出來，蜜雪兒認為遭到梅根利用，愈想對她就愈反感。

蜜雪兒歐巴馬被指對於同樣全球知名的女性產生不信任。（路透資料照片）

種種負面情緒交互作用下，蜜雪兒才不會請梅根出席丈夫的60大壽派對，「Life & Style」指知情人士表示，蜜雪兒已經受夠梅根了，只想她離歐巴馬一家愈遠愈好，也刻意不祝福她順利生下女兒莉莉，免得又被她當墊腳石。

對此，專門打臉八卦的網站反駁，過往就沒有明確事例能夠確證梅根和蜜雪兒歐巴馬是密友，自然也就談不上「友情破裂」，而不是朋友也未必非得有衝突，或是變敵人，一切都只是雜誌在加油添醋。