我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡參加資格降至60歲？ 民主黨逾百議員推動 但1人潑冷水

比Delta致命 學者：病毒明年恐升級為Covid-22

梅根踢到大鐵板 蜜雪兒歐巴馬不信賴她 踢出好友圈？

記者蘇詠智／綜合報導
八卦雜誌指美國前第一夫人蜜雪兒（左）對英國薩塞克斯公爵夫人梅根（右）反感，彼此爆發衝突。（圖：摘自Life & Style）
八卦雜誌指美國前第一夫人蜜雪兒（左）對英國薩塞克斯公爵夫人梅根（右）反感，彼此爆發衝突。（圖：摘自Life & Style）

上個月初美國前總統歐巴馬和英國哈利王子之妻梅根，分別慶祝60歲與40歲生日，各方注意到歐巴馬原本要舉辦賓客數百人的大型派對，名單包括了史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、喬治柯隆尼（George Clooney）等大咖，唯獨沒有已經搬到美國一年多的梅根和哈利，外界立刻有不同的揣測，向來看梅根不爽的英國媒體和媒體人，都調侃梅根自以為是重要知名人士，想不到歐巴馬仍不發邀請函給她，擺明打她臉，也證明了她在美國絕對沒有自己塑造的那麼吃的開。

相較於英國媒體、美國的媒體向來比較挺自家出身梅根，哪知道八卦雜誌修理她起來，沒有比英國人好到哪兒。「Life & Style」最新一期封面直指美國前第一夫人蜜雪兒認為梅根不可信賴，兩人之間衝突爆發。根據該雜誌的說法，蜜雪兒曾經與梅根頗要好，兩人有共通的興趣，也都熱中公眾事務，和透過自己的力量發聲，因此一拍即合，直到梅根和哈利鬧出轟動全球的「脫英」事件。

梅根遭到自己祖國的八卦雜誌修理。（路透資料照片）
梅根遭到自己祖國的八卦雜誌修理。（路透資料照片）

這件事情上，梅根的處理方式不讓歐巴馬夫婦認同，蜜雪兒開始對她產生顧忌，認為他們連皇室親戚都可以丟一邊，難保有朝一日不會背叛自己。再者梅根後來與Netflix、Spotify等簽下高價合約，手法和當年歐巴馬夫婦離開白宮後幾乎如出一轍，蜜雪兒心裡更毛，感到梅根對他們夫妻有病態的著迷，事事模仿，又常聽到外人說她自稱是蜜雪兒的超級好朋友，動不動把歐巴馬的名號搬出來，蜜雪兒認為遭到梅根利用，愈想對她就愈反感。

蜜雪兒歐巴馬被指對於同樣全球知名的女性產生不信任。（路透資料照片）
蜜雪兒歐巴馬被指對於同樣全球知名的女性產生不信任。（路透資料照片）

種種負面情緒交互作用下，蜜雪兒才不會請梅根出席丈夫的60大壽派對，「Life & Style」指知情人士表示，蜜雪兒已經受夠梅根了，只想她離歐巴馬一家愈遠愈好，也刻意不祝福她順利生下女兒莉莉，免得又被她當墊腳石。

對此，專門打臉八卦的網站反駁，過往就沒有明確事例能夠確證梅根和蜜雪兒歐巴馬是密友，自然也就談不上「友情破裂」，而不是朋友也未必非得有衝突，或是變敵人，一切都只是雜誌在加油添醋。

梅根 蜜雪兒 歐巴馬

上一則

同志部長布塔朱吉與夫婿 1人抱1嬰 分享收養喜悅

延伸閱讀

英女王若駕崩…因應計畫曝光 王儲「春潮行動」也外洩

英女王若駕崩…因應計畫曝光 王儲「春潮行動」也外洩

梅根、凱特大和解太難了「這個理由」讓她們不和睦

梅根、凱特大和解太難了「這個理由」讓她們不和睦
哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈

哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈
英王室誰種族歧視？專書爆：哈利、梅根差點脫口說出

英王室誰種族歧視？專書爆：哈利、梅根差點脫口說出

熱門新聞

愈小的飛機，受重量變化的影響越大，乘客更不能自行更換座位。（示意圖／取材自ingimage）

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

2021-08-30 01:46
一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾8000個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打騷時「吐了20次」。（取材自pixabay）

房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒

2021-09-02 01:52
有大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。(路透)

富豪崩潰 上百隻水豚入侵高級住宅區 狂吃草、騷擾寵物

2021-09-03 00:38
日本一位網友飼養的貓咪，對著他露出有如妖怪般的兇狠神情。(擷自twitter)

家貓打瞌睡竟面露獠牙、目光兇狠 飼主嚇壞：變妖怪了

2021-08-29 16:49
克勞蒂亞雪佛曾經在受訪時表示，自己不追求看起來年輕，因為她對於邁入50世代感到「前所未有的安心和快樂」。圖／摘自IG

「真人芭比」51歲了 超模克勞蒂亞靠4招維持凍齡美貌

2021-08-31 16:40
女靠「放屁」一個月賺4000美元。（取材自Instagram）

胃脹氣成商機 女靠「放屁」副業 月賺4000元

2021-08-31 00:20

超人氣

更多 >
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸