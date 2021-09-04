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同志部長布塔朱吉與夫婿 1人抱1嬰 分享收養喜悅

中央社／華盛頓4日綜合外電報導
美國首位公開同性戀身分運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天在推特張貼自己與夫婿查斯頓（Chasten）抱著兩名嬰兒的照片。（取自推特）
美國首位公開同性戀身分運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天在推特張貼自己與夫婿查斯頓（Chasten）抱著兩名嬰兒的照片。（取自推特）

美國首位公開同性戀身分運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天在推特張貼自己與夫婿查斯頓（Chasten）抱著兩名嬰兒的照片。布塔朱吉於上個月宣布兩人即將升格當爸媽。

布塔朱吉於今年2月初成為首位公開出櫃的美國內閣部長，先前則曾角逐2020年民主黨總統候選人提名

布塔朱吉今天在個人推特帳號發文表示：「查斯頓和我非常感謝自從首次分享我們即將為人父母消息以來的所有體貼祝福。我們非常高興迎接羅斯和奧古斯特（Penelope Rose and Joseph August Buttigieg）成為家庭成員。」

推文並附上布塔朱吉和查斯頓抱著兩名嬰兒的照片，但未提供更多詳情。布塔朱吉的一名發言人未立即回應置評要求。

查斯頓是教師兼作家，經常陪伴布塔朱吉出席造勢活動，他於今年7月告訴媒體，兩人試圖收養小孩已有一段時日。

布塔朱吉公開出櫃後數個月，於2015年贏得壓倒性勝選，蟬聯印第安納州南本德市（South Bend）市長，且經常表示，有信心自己與查斯頓於2018年結為連理，不致傷害自己的政治生涯。

身為阿富汗戰爭退伍軍人的布塔朱吉，很快就成為民主黨崛起新星，他於2020年初角逐民主黨總統候選人提名失利後，轉而力挺拜登（Joe Biden），有助拜登最終獲得民主黨提名以及贏得總統大選。

拜登總統其後提名布塔朱吉出任運輸部長，當獲得美國參議院壓倒性通過出任運輸部長一職時，支持者讚揚布塔朱吉打破了數個世紀以來美國同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）的從政障礙。

美國 提名 民主黨

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