高材生面試被問「人生失敗經驗」當場愣了 網曝現實：美國很重視

男網友分享被面試官問到「人生的失敗經驗」。示意圖／ingimage

公司主管在面試 時除了會詢問薪資待遇等基本問題，有時更會出難題，藉此觀察應徵者的臨場反應。近日，就有一名畢業於四大理工的高材生網友分享到，在面試時被問到「人生到目前為止的失敗經驗」讓他當場傻住，不知該如何應對。

這名網友在PTT發文表示，他被面試官問到「人生到目前為止的失敗經驗」是什麼？讓他當場傻愣在原地，但他還是硬著頭皮回答「在大二時，因為時間分配不妥導致有一科目被當掉了」，硬是擠出了一段答案。

直到面試尾聲，面試官突然打斷對話，直言「面試到這邊快結束了，我不清楚你知不知道如果要錄用你，我會擔心什麼？」接著面試官緩緩道出，「你沒有真的失敗過，你們這種背景出來的，從小都是平步青雲，有沒有想過如果未來就業 ，遇到挫折怎麼辦？被客戶罵、主管罵？甚至害公司損失？」這樣的面試經歷，也讓原PO好奇發問「像這種應該怎麼回答啊？」

文章曝光後，網友們紛紛留言表示，「無解，真正的失敗是需要親身經歷的」、「問社會新鮮人這種問題根本無聊」、「你別聽主管在說，我那時候講我的失敗經驗，那面試官的臉就瞬間變色」、「這問題拿去問三、四十歲的求職者OK，問畢業生希望得到啥回答？」

不過，有其他網友就表示，「你的回答錯了，主管要聽的是失敗後最後怎扭轉」、「真的算沒啥失敗的經驗啊，很多跟你一樣背景都差不多，講遇到失敗如何克服+1，美國 很重視個人遇到失敗的成長」、「這算考古題吧！很常見，就是看你危機處理能力跟耐挫折力」。