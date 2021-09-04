「世界性健康日」調查：8成女沒高潮 4成男自認表現佳

男女雙方需要彼此共同滿足。（圖：Ashley Madison提供）

每年的9月4日，是「世界性健康學會」（World Association for Sexual Health）訂立的「世界性健康日」，2021年主題是「網路世界的性健康」，而根據國際網站的調查，超過8成的女性表示自己在性愛中，沒有達到高潮，反觀男性的調查，約有43%男性認為，在性愛中有讓對方達到高潮，顯然形成明顯對比。

世界性健康日希望消除社會對於性關係的文化禁忌，以及不平等框架，認為男女在性關係上，應該是平等，也希望促進所有人的性健康、福祉與權利等，而台灣 努力追求性別平等，不分性跌偶追求自由與平等性愛的重要性。

「世界性健康日」強調女性一樣擁有性愛自由平等的權利。（圖：Ashley Madison提供）

但兩性在性關係上，明顯出現分歧，全球最大婚外情網站Ashley Madison最新調查數據指出，43%男性認為，在性愛時有讓對方達到高潮，但反觀，僅有18%女性認為自己性愛時，有達到高潮，有82%女性認為沒被滿足。另外超過6成的女性，認為在婚姻中的性需求被忽視、44% 的人表示性生活是枯燥乏味與頻率不足，代表男女之間對於性生活，有明確落差。

Ashley Madison行銷總監Isabella Mise認為，過去大家會以為，女性相較於男性，比較容易失去性的興趣，但現代女性更不願意為婚姻，犧牲性生活，如果沒有配偶關係中找到滿足，很有可能另尋他處。

專家表示，性愛是伴侶中建立親密感、滿足感的重要元素，穩定且愉快的性生活更能為伴侶間身心靈帶來健康。