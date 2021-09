ROSÉ穿百褶裙太可愛 粉絲甜喊「可以一起去上學嗎」

Rosé詮釋聯名款服裝簡直是「校園女神」。圖/取自IG

韓國女子樂團BLACKPINK的Rosé(朴彩英)和韓國服裝品牌5252 BY O!Oi推出聯名款系列,凡購買就可以獲得4張小卡,上面就是Rosé本季的聯名造型,其中一套穿搭是粉紅色襯衫、灰色百褶裙和海軍藍開襟針織衫,讓Rosé立馬走進青春校園劇,變身「校園女神」,也可以穿越時空跳進2004年王心凌的歌曲〈愛你〉MV,粉絲表示,「好好看、太美了、新壁纸get!」

2021真是Rosé大放異彩的年度,除了成為Tiffany & Co.的全球代言人、也擔綱YSL BEAUTY品牌大使,登上韓版《ELLE》雜誌8月號封面,她以SAINT LAURENT時裝表現魅惑的動感曲線。而這次和5252 BY O!Oi的聯名合作,讓24歲的Rosé時光倒流回到中學生的青春模樣,身穿帽T、聚脂纖維雪花外套、開襟針織衫等,都是校園風格的基本單品,她也詮釋得恰如其分,散發青春活潑的氣息,還有粉絲觀察入微表示「臉上的兩顆痣都迷死我了」。

5252 BY O!Oi是韓國設計師Jung Ye Seul所創立的時裝品牌,成立於2011年,「Oi」意近中文的「喂!」,是叫喚朋友或是引起別人注意的韓文發音,休閒運動的中性風格,在美式輪廓中注入幽默感,點綴可愛塗鴉或刺繡,採用亮麗的色彩表現活潑氣息,Red Velvet、Twice都曾在出席活動或節目中詮釋5252 BY O!Oi服裝,價格相對平易近人,5252 BY O!Oi X Rosé聯名款售價大約在60美元至135美元之間。