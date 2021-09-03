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秋冬前不完成80%疫苗接種 後果將很嚴重

ROSÉ穿百褶裙太可愛 粉絲甜喊「可以一起去上學嗎」

聯合新聞網
Rosé詮釋聯名款服裝簡直是「校園女神」。圖／取自IG
Rosé詮釋聯名款服裝簡直是「校園女神」。圖／取自IG

韓國女子樂團BLACKPINK的Rosé（朴彩英）和韓國服裝品牌5252 BY O!Oi推出聯名款系列，凡購買就可以獲得4張小卡，上面就是Rosé本季的聯名造型，其中一套穿搭是粉紅色襯衫、灰色百褶裙和海軍藍開襟針織衫，讓Rosé立馬走進青春校園劇，變身「校園女神」，也可以穿越時空跳進2004年王心凌的歌曲〈愛你〉MV，粉絲表示，「好好看、太美了、新壁纸get！」

2021真是Rosé大放異彩的年度，除了成為Tiffany & Co.的全球代言人、也擔綱YSL BEAUTY品牌大使，登上韓版《ELLE》雜誌8月號封面，她以SAINT LAURENT時裝表現魅惑的動感曲線。而這次和5252 BY O!Oi的聯名合作，讓24歲的Rosé時光倒流回到中學生的青春模樣，身穿帽T、聚脂纖維雪花外套、開襟針織衫等，都是校園風格的基本單品，她也詮釋得恰如其分，散發青春活潑的氣息，還有粉絲觀察入微表示「臉上的兩顆痣都迷死我了」。

5252 BY O!Oi是韓國設計師Jung Ye Seul所創立的時裝品牌，成立於2011年，「Oi」意近中文的「喂！」，是叫喚朋友或是引起別人注意的韓文發音，休閒運動的中性風格，在美式輪廓中注入幽默感，點綴可愛塗鴉或刺繡，採用亮麗的色彩表現活潑氣息，Red Velvet、Twice都曾在出席活動或節目中詮釋5252 BY O!Oi服裝，價格相對平易近人，5252 BY O!Oi X Rosé聯名款售價大約在60美元至135美元之間。

Rosé詮釋聯名款聚脂纖維雪花外套。圖／取自IG
Rosé詮釋聯名款聚脂纖維雪花外套。圖／取自IG
Rosé詮釋聯名款灰色帽T。圖／取自IG
Rosé詮釋聯名款灰色帽T。圖／取自IG

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