開始堅持做好4件事情 未來的你會感謝自己

現在就開始運動吧。圖／摘自Pelexs

在疫情 期間，多數人都會減少外出，少了很多在外面娛樂的時間，反而在家跟自己相處的時間變長，趁著在家，有些好習慣可以堅持養成，因為這些生活的事情，如果能夠堅持，對於自己的未來會很有幫助，最終會感謝自己這段時間的努力。

一、每天閱讀

在家的時間，不要光是看電視、滑手機 ，時間多了，先從閱讀開始，各種有興趣的書，都可以開始閱讀，從小說 、勵志、商業或其他類別，除了漫畫以外，從閱讀中可以開啟更大的視野，也不會讓自己在小事上糾結，而且透過閱讀，可以訓練邏輯思考，未來面對事情的處理方式也會大不同。

在家閱讀，可以展開視野。圖／摘自Pelexs

二、立定正確的學習目標與方法

學習，將是終身課題，除了閱讀以外，各種學習是這陣子能夠好好認真、立定目標來執行。所謂學習，包括各種興趣的培養，如烹飪、才藝等，要先用正確的方式立定學習目標與方法，目標不用立得很遠大，重點是自己能做到，方法也是要循序漸進，不用想著學三天就能出師，而是要按部就班，先做好規畫，切實執行最重要。

要立定正確的學習目標與方法。圖／摘自Pelexs

三、學會反省與思考

與自己的時間變多時，可以多跟自己對話，看看近期的生活中，是否出現讓自己不順心、不開心的事情，然後跳脫出自己的情緒，好好想一想自己在這事件中，扮演什麼樣的角色，是否有思考與反省的部分。養成每天反省、思考的能力，會對於未來面對更多挑戰時，很有幫助。

在家時候，懂得自省很重要。圖／摘自Pelexs

四、保養與運動

不管自己想做什麼事情，擁有良好的身體是最重要的，而保養與運動，是自己做了，就會明確感受到身體的回報，只要能夠持續地做，身體會提供反應，如果想要未來的自己，感謝現在的自己，那麼保養與運動，很值得投注時間來進行。