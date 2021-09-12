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美網／911時還沒出生 加拿大19歲小將盼展現同樣韌性

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

生活／夢中所見 更生不易

／梁聖屏

陸媽媽身穿獄友手縫的粉色長洋裝，頭戴黑色扁帽，一頭灰髮更顯眼。手扶著四輪助行器，緩緩從兩行獄友間走上講台，發抖的雙手拿起麥克風，長吐一口氣後說：「謝謝大家的支持鼓勵，在這裡住了快50年，已從暴躁易怒的少婦，成了腰直不起的老婦。那年若強姦犯逞一時之爽後，不把她滅口，今天我的女兒應是中年婦人……

剛入獄時，我無時無刻不在咒老天不公平，我殺了強姦犯，僅是為女兒報仇，為何被逮捕判刑，失去自由。

日出日落，才慢慢解開自憐的捆綁，走出囚房，接受心理輔導，報名教育與職業技術課程。真心感謝獄長、獄警、獄醫和獄師們，在我最迷惘、殺氣騰騰時，一對一的不斷開導、安慰、鼓勵我。

在這裡三言兩語不到五分鐘就講完，事實上卻花了我三年半時間，才接受法治社會不容個人私怨，自行執法的作風；又經過反反復復心理開導，我終於接受這樣做是犯罪。認識到被我殺害的強姦犯，也有愛他的父母、妻小。因為我的狠毒錯誤，這個家庭的寧靜快樂也消失無蹤。

在獄醫輔導下，寫信給被我殺害的強姦者家屬，請求他們原諒；並在獄長幫忙安排、溝通後，終於與他家人在獄中會議室見面。當面向他們道歉，與他們哭成一團，然後互相安慰，互相請求原諒。

此後心中大石終於粉碎，我看到監獄上空的藍天，此後不再自怨自艾。踏出囚室，雖失去自由，卻有無止盡、用不完的時間，全用來參加獄中所有課程：完成高中同等學歷，又申請州立大學，像蝸牛般耐心地爬行，花了近九年才把所有學分修完，拿到學士文憑，這努力和毅力是鐵絲網牆外的自由人無法想像的。

而後又報名上美髮、護膚、美顏課程。愛美是人之天性，獄囚也不例外，所以每期報名都很踴躍，被選上的十位獄友，比中樂透獎還要快樂。期滿通過州立美容師筆試和技藝考試，可領到開業美容師執照。

烹調也是搶手課程。廚房裡必動刀、叉、鏟、鍋、爐，一念之差下，這些都可成兇器。獄方審核更是謹慎。被選中的獄友，除了每天可吃到自己烹調給獄警、獄工的美食，學期結束後還可獲得州認證的廚師執照。親愛獄友姐妹們，這三項課程，我誠心建議你們一定要參與，有一天重回社會，就不愁找不到工作。

縫紉也是必修課。你們看我這身洋裝，就是自己設計、剪裁，大家分工手縫的作品。我過去不會穿針引線、不會操作縫衣機，現今閉著眼睛可以把機器拆開換零件。我這彎曲變形的十指還能抬起機械、修換精密配套，誰都想不到。

我還報名參加訓練警犬課程，24小時照顧訓練小警犬，付出母親般的耐心和愛心，才能訓練成傑出的導行犬，社會上又多一個快樂獨立，殘而不廢的成員。

有限的時間講不完我這50年豐富的經驗，願獄友一定要原諒曾經對不起你的人，更要原諒自己，接受這個無法改變的事實。大膽踏出陰暗面，走入光明的道德規範內。」

如雷的掌聲，讓我因太激動而全身抖動。睜眼一看，是老公在摇我，怪我又做夢了。自知太過掛念我的監獄學生，日有所思夜有所夢，下床立馬上網，看看這些學生回到社會的發展情況。

監獄 教育 美食

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