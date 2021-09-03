富豪崩潰 上百隻水豚入侵高級住宅區 狂吃草、騷擾寵物

有大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。(路透)

水豚擁有圓滾滾的外表，深受許多民眾喜愛，有些人到動物園 特地就是想看水豚。但這些巨大的草食動物卻大舉入侵一處富豪的居住社區，給這些有錢人帶來困擾。

路透社報導，最近有大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區，這個Nordelta社區位處溼地，有大量生物棲息。當地有4萬人口，野生水豚高達400隻，水豚是世界上最大的囓齒類，屬於草食和半水棲動物。

有大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。(路透)

水豚大量出沒嚴重影響居民的生活。牠們入侵有水塘的花園庭院，對貓狗寵物造成威脅。雖然對人類沒有直接危害，但水豚會吃庭院裡的植物、製造排泄物、擾亂交通等，居民要求政府單位對此採取相關對策。

當地政府的官方發言人表示，野生水豚數量急遽增加，母水豚一年受精兩次，一次最多可以生下七隻。他說很喜歡水豚，希望牠們繼續在這裡生活，但顯然居住空間不夠，所以有必要阻止其數量的增加。

當地動保團體表示，Nordelta的水豚會急遽增加肇因於生態系被破壞。Nordelta社區蓋在南美第二大河巴拉那河的濕地上，當地有住宅、購物中心、人工湖等，土地高度開發導致溼地面積銳減，使得原本的住民水豚流離失所。溼地減少也危及美洲豹、鬃狼等物種，這些是水豚的掠食者，間接導致水豚缺乏天敵而數量增加。