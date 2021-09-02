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搞笑動物攝影獎 你看過海豹遮嘴笑、鴿子被落葉洗臉嗎

中央社／亞特蘭大2日綜合外電報導
遮嘴咯咯笑的灰海豹寶寶。（取材自www.comedywildlifephoto.com）
遮嘴咯咯笑的灰海豹寶寶。（取材自www.comedywildlifephoto.com）

兩隻地鼠彷彿在玩拋接、咧嘴大笑的蛇、在繩索上「卡蛋」的猴子，以及看似正在講悄悄話的浣熊，這些畫面都是今年搞笑野生動物攝影獎的亮點。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據今天發布的新聞稿，本屆搞笑野生動物攝影獎（Comedy Wildlife Photography Awards）收到來自全球各地超過7000幅作品，拍攝地點包括英國、南非、德國和印度等，最終入圍名單精選出42幅影像。

被落葉洗臉的鴿子。（取材自www.comedywildlifephoto.com...
被落葉洗臉的鴿子。（取材自www.comedywildlifephoto.com）

入圍作品包括一隻看似遮嘴咯咯笑的灰海豹寶寶、對著鏡頭噘起厚唇的箱魨，以及一隻氣噗噗的斑椋鳥，和在繩索上「卡蛋」、表情驚恐的猴子、被落葉洗臉的鴿子。

新聞稿指出，攝影師喬英森-希克斯（Paul Joynson-Hicks）和蘇拉姆（Tom Sullam）2015年創辦搞笑野生動物攝影獎，希望能藉由幽默的方式促進野生動物保育。

喬英森-希克斯在新聞稿中表示：「我們每年收到的海量影像說明了人們對於投入保育的強烈欲望，也提醒著我們，野生動物是如此不可思議和歡鬧，我們必須盡全力加以保護。」

今年約1成的比賽淨收入將捐給「拯救野生紅毛猩猩」（Save Wild Orangutans），這個組織專門救援婆羅洲帕農山國家公園（Gunung Palung National Park）內的紅毛猩猩。

民眾可以在10月10日以前到官方網站選出最能讓自己開懷大笑的影像，最終得獎名單將於10月22日公布。

攝影 入圍 希克斯

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