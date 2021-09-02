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布蘭森上太空 偏離飛行路徑 維珍銀河遭FAA禁飛

編譯張君堯／即時報導
根據美國航空管理局2日給「衛報」的聲明表示，在該機構完成對億萬富翁企業家理查布蘭森今年7月參與的太空飛行任務的調查之前，「維珍銀河」不能進行新的太空飛行任務。(美聯社)
根據美國航空管理局2日給「衛報」的聲明表示，在該機構完成對億萬富翁企業家理查布蘭森今年7月參與的太空飛行任務的調查之前，「維珍銀河」不能進行新的太空飛行任務。(美聯社)

根據美國航空管理局（FAA）2日給「衛報」的聲明表示，在該機構完成對億萬富翁企業家理查布蘭森（Richard Branson）今年7月參與的太空飛行任務的調查之前，「維珍銀河」（Virgin Galactic Holdings Inc）不能進行新的太空飛行任務。

聲明中，FAA表示「在美國航空管理局批准最終事故調查報告或確定與事故相關的問題不影響公共安全之前，維珍銀河不能再次讓『SpaceShipTwo』升空」。

根據美國航空管理局的說法，這一消息是在對7月11日布蘭森的飛行任務展開調查後不久宣布，並稱布蘭森當初在返回美國領土時「偏離了空中交通管制許可」。目前「衛報」已聯繫維珍銀河公司，請其對此聲明發表回應。

維珍銀河否認報告中的說法，稱其對該事件的一系列「誤導性描述」，並表示「『Unit...
維珍銀河否認報告中的說法，稱其對該事件的一系列「誤導性描述」，並表示「『Unity 22』是一次安全且成功的試飛，符合我們的飛行程序和培訓協議，當遇到改變軌跡的高空風時，飛行員和系統會監控軌跡以確保其保持在任務參數範圍內」。(歐新社)

在給「衛報」的一份聲明中，維珍銀河否認報告中的說法，稱其對該事件的一系列「誤導性描述」，並表示「『Unity 22』是一次安全且成功的試飛，符合我們的飛行程序和培訓協議，當遇到改變軌跡的高空風時，飛行員和系統會監控軌跡以確保其保持在任務參數範圍內」。聲明中承認雖然飛行最終確實偏離了其指定的路徑，但它是「一條受控且有意的飛行路徑，使『Unity 22』成功到達太空」。維珍銀河也強調「從未在任何人口中心上空航行或對公眾造成危害」。

美國航空管理局沒有對維珍銀河的回應發表評論，並重申該問題仍在調查中。

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