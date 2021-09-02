年輕女子趨之若騖 髮捲成2021爆紅美髮工具

平凡無奇的髮捲最近大熱門，甚至堂堂登上黑人設計師品牌Pyer Moss時裝展，模特兒從頭拖到地板的髮捲披風造型十分吸睛。美聯社

愛美的女生應已發覺，平凡無奇的髮捲最近大熱門，先是春季開始在社群媒體 上出現得愈來愈頻繁，包括有人在TikTok上大秀甩髮，試圖模仿女演員法拉佛西式一頭大波浪捲髮，這讓年輕世代重新發現髮捲這玩意；然後，一些名人髮型造型師把它當作秘密武器；髮捲甚至在7月堂堂登上黑人設計師品牌Pyer Moss的時裝展，模特兒從頭拖到地板的髮捲披風造型十分吸睛，據說費時兩周才完成。

紐約時報 報導，這似乎正式宣告，髮捲已成為時下流行的造型工具。

紐約美容院Wonderland Beauty Parlor老闆安潔洛說：「我最近開了一個研習班，主題是重現1990年代超級名模造型。向新生代展示我們古早時代是怎麼打扮的，有趣極了。」

也許長久來居家避疫 對隨便紮個髮髻或馬尾早已生厭，許多女性已準備跟上最新流行趨勢，好好裝扮一番讓自己顯得明艷動人。安潔洛認為，許多人因此從1990年代超級名模全盛時期的造型找尋靈感，例如大眾偶像辛蒂克勞馥就是Velcro髮捲的愛用者。

對一些人而言，髮捲的魅力在於散發懷舊氣息；其他人，包括安潔洛在內，則透過髮捲感受到經典美學的啟發，不僅重溫舊時代，也加入現代感和新奇元素。

髮型設計師則表示，如果2021是蓬鬆大波浪髮型再度走紅的年頭，那麼髮捲就是塑造那種髮型最便利、有效的工具。

使許多年輕人捨棄電動捲髮棒、擁抱髮捲的另一個理由，是使用髮捲比較不傷髮質。

據IGK Hair美髮沙龍創辦人伊茲奎杜觀察，年輕顧客最近都指明要蓬鬆的大波浪髮型，「我見過有人拿碧姬芭杜（Brigitte Bardot，法國影星）照片當髮型造型範本」。

安潔洛說：「孩子們，記得，高聳蓬鬆的髮型，意味出場氣場強大。」