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裸睡遭「蜈蚣咬蛋蛋」衝急診 「喀擦一聲」讓他超尷尬

編譯中心／綜合報導
一名男網友表示躺在房間地板裸睡，卻遭蜈蚣襲擊下體。（示意圖／取材自ingimage）
一名男網友表示躺在房間地板裸睡，卻遭蜈蚣襲擊下體。（示意圖／取材自ingimage）

許多人睡覺時可能會盡量穿得清涼降暑，但此時也要注意夏季常出沒的毒蟲，以免造成悲劇。一名男網友表示打掃完躺在地板裸睡，殊不知卻遭蜈蚣啃咬蛋蛋。網友忍痛衝去急診就醫，荒誕經歷讓醫護人員哭笑不得。

一名男網友發文，他表示剛打掃過房間，索性躺在冰涼的地板上裸睡。差不多睡半小時後，網友起身準備用電腦時，下體卻有「毛卡到拉鍊」的感覺，但此時網友仍是全裸狀態，往下一看居然發現一隻蜈蚣正在啃咬蛋蛋。

網友表示到醫院急診，被醫護人員問哪裡遭蜈蚣咬傷時，只能尷尬吐出「蛋蛋」。連醫師問診時都讓網友感到無奈，「不要裝了，我看得出來，醫師你在憋笑，太明顯了」。就醫過程中，醫護人員還拿出相機拍了一張「遭蜈蚣咬的蛋蛋」照片，此舉讓他大嘆「之後可能會變範例吧」。

最後網友為了申請保險理賠，拿了一張「右睪丸蜈蚣咬傷」的驗傷單，荒誕經歷讓他直呼「一定要把這張好好收藏」、「希望醒來不會覺醒什麼奇怪的能力，有的話就轉行加入漫威」。

糗事曝光後吸引眾多網友回應，「哎唷害我縮一下」、「開始害怕起我的租屋處了」、「很想笑但是又覺得你好可憐」、「雖然很抱歉，但真的很好笑」、「我是醫師我一定笑瘋，比中樂透還稀有」。

蜈蚣又名百足蟲，屬於節肢動物，多生活於潮濕陰暗處，通常一公一母並存，如果發現一條，可能最少還有另一條存在。若不幸被蜈蚣咬傷，可以先冰敷，給予抗組織胺藥物，若有嚴重過敏反應，應儘快就醫。

一名男網友表示躺在房間地板裸睡，卻遭蜈蚣襲擊下體。圖為被網友打死的蜈蚣屍體。（取...
一名男網友表示躺在房間地板裸睡，卻遭蜈蚣襲擊下體。圖為被網友打死的蜈蚣屍體。（取材自Dcard）

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