我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

911事件20周年 布希吐心聲：攻打阿富汗是保護美國人

房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒

編譯中心／綜合報導
一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾8000個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打騷時「吐了20次」。（取材自pixabay）
一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾8000個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打騷時「吐了20次」。（取材自pixabay）

租屋族最怕遇到惡房東，而房東也怕遇到雷房客。一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾八千個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打掃時「吐了20次」。

綜合媒體報導，英國有一名男性租屋族長達一年沒有繳房租，房東覺得事有蹊蹺，多次要求進屋查看，卻被房客以各種藉口迴避。後來房客決定退租，離開之後發了一封簡訊，坦言「屋內可能有點髒亂」。怎知房東一開門進屋卻驚呆了，眼前是一座啤酒罐小山，多達8000個空啤酒罐幾乎淹沒了整個客廳和沙發。

不僅如此，廁所的浴缸堆積了一大坨糞便和衛生紙，廚房也全是食物垃圾，包括吃了一半的烤肉串和發霉麵包，簡直臭氣薰天。這一切讓前來打掃的29歲清潔工吉利姆韋伯（Freddie Gillium-Webb）數度嘔吐，花了將近30小時才清理完畢，而房東也得支付高達1.2萬英鎊（約1.6萬元）的清潔費。

吉利姆韋伯事後表示，自己平常都在充滿廢水的環境工作，對於髒亂早已習以為常，然而這次打掃除了耗費100個大的垃圾袋、用掉整整10瓶漂白水，還忍不住吐了大約20次，推測房客可能是因為罹患憂鬱症，所以才長期酗酒。

房東 英國 工作

上一則

蘋果讓步 部分App開發商免被抽30%佣金 明年初實施

下一則

9月2日星座運勢 巨蟹做好本分 獅子要多休息

延伸閱讀

動保組織批美軍遺棄軍犬在阿富汗 五角大廈否認

動保組織批美軍遺棄軍犬在阿富汗 五角大廈否認
美前駐聯大使：台灣失守 美失去亞太地區

美前駐聯大使：台灣失守 美失去亞太地區
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
NBA／颶風來襲 戴維斯代言的洋芋片 路州人寧死也不吃

NBA／颶風來襲 戴維斯代言的洋芋片 路州人寧死也不吃

熱門新聞

愈小的飛機，受重量變化的影響越大，乘客更不能自行更換座位。（示意圖／取材自ingimage）

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

2021-08-30 01:46
31歲正妹安赫斯特為「反抗滅絕」環保運動上街遊行示威。（路透）

美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭

2021-08-27 01:10
美國一名女子為了讓耳洞變大，竟讓男友拿自己的生殖器幫她「擴耳」，不料傷口嚴重發炎。（截圖自臉書）

她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？

2021-08-30 01:58
這張照片是由攝影師柯薩為法新社拍攝的，如今它成為6份英國報紙頭版照片。（Getty Imgeas）

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

2021-08-27 00:57
日本一位網友飼養的貓咪，對著他露出有如妖怪般的兇狠神情。(擷自twitter)

家貓打瞌睡竟面露獠牙、目光兇狠 飼主嚇壞：變妖怪了

2021-08-29 16:49
美鈔示意圖。(路透)

紐約女1個月生活費200元 不買衛生紙、省電費拒煮飯

2021-08-24 21:57

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎