房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒
租屋族最怕遇到惡房東，而房東也怕遇到雷房客。一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾八千個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打掃時「吐了20次」。
綜合媒體報導，英國有一名男性租屋族長達一年沒有繳房租，房東覺得事有蹊蹺，多次要求進屋查看，卻被房客以各種藉口迴避。後來房客決定退租，離開之後發了一封簡訊，坦言「屋內可能有點髒亂」。怎知房東一開門進屋卻驚呆了，眼前是一座啤酒罐小山，多達8000個空啤酒罐幾乎淹沒了整個客廳和沙發。
Hoarder from hell buries apartment in 6,000 beer cans, mountain of feces #JimAndSam https://t.co/ugfkvzgRA7— Jim & Sam (@jimandsamshow) August 19, 2021
不僅如此，廁所的浴缸堆積了一大坨糞便和衛生紙，廚房也全是食物垃圾，包括吃了一半的烤肉串和發霉麵包，簡直臭氣薰天。這一切讓前來打掃的29歲清潔工吉利姆韋伯（Freddie Gillium-Webb）數度嘔吐，花了將近30小時才清理完畢，而房東也得支付高達1.2萬英鎊（約1.6萬元）的清潔費。
吉利姆韋伯事後表示，自己平常都在充滿廢水的環境工作，對於髒亂早已習以為常，然而這次打掃除了耗費100個大的垃圾袋、用掉整整10瓶漂白水，還忍不住吐了大約20次，推測房客可能是因為罹患憂鬱症，所以才長期酗酒。
Tenant from hell filled home with thousands of beer cans and knee-deep waste after claiming he left ‘a bit of mess’ pic.twitter.com/YcLJYmvKpi— The Sun (@TheSun) August 17, 2021
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