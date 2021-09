房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒

租屋族最怕遇到惡房東 ,而房東也怕遇到雷房客。一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客,殊不知房客除了沒感到愧疚,還留下逾八千個啤酒罐和許多糞便,讓清潔人員打掃時「吐了20次」。

綜合媒體報導,英國 有一名男性租屋族長達一年沒有繳房租,房東覺得事有蹊蹺,多次要求進屋查看,卻被房客以各種藉口迴避。後來房客決定退租,離開之後發了一封簡訊,坦言「屋內可能有點髒亂」。怎知房東一開門進屋卻驚呆了,眼前是一座啤酒罐小山,多達8000個空啤酒罐幾乎淹沒了整個客廳和沙發。

Hoarder from hell buries apartment in 6,000 beer cans, mountain of feces #JimAndSam https://t.co/ugfkvzgRA7

不僅如此,廁所的浴缸堆積了一大坨糞便和衛生紙,廚房也全是食物垃圾,包括吃了一半的烤肉串和發霉麵包,簡直臭氣薰天。這一切讓前來打掃的29歲清潔工吉利姆韋伯(Freddie Gillium-Webb)數度嘔吐,花了將近30小時才清理完畢,而房東也得支付高達1.2萬英鎊(約1.6萬元)的清潔費。

吉利姆韋伯事後表示,自己平常都在充滿廢水的環境工作 ,對於髒亂早已習以為常,然而這次打掃除了耗費100個大的垃圾袋、用掉整整10瓶漂白水,還忍不住吐了大約20次,推測房客可能是因為罹患憂鬱症,所以才長期酗酒。

Tenant from hell filled home with thousands of beer cans and knee-deep waste after claiming he left ‘a bit of mess’ pic.twitter.com/YcLJYmvKpi