史上最大「三角龍化石」拍賣 價值141萬、6600萬年歷史

一座具有6600萬年歷史的巨型三角龍化石骨架近期將舉行拍賣，目前估價大約120萬歐元。（取材自Courtesy Giquello）

一座具有6600萬年歷史的巨型三角龍化石骨架近期將舉行拍賣 ，目前估價大約120萬歐元（約141萬美元）。

拍賣商「Binoche et Giquello」表示，這個綽號為「大約翰」（Big John）的標本的頭骨長2.62公尺、寬2公尺，而其兩個最大的角長1.1公尺，寬超過30公分，並能夠承受16噸的壓力。

據悉，這隻三角龍生活在拉臘米迪亞島（Laramidia），一個從現今的阿拉斯加一路延伸到墨西哥的島嶼大陸，並在南達科他州 的古老平原中死亡，地質學家比爾（Walter W. Stein Bill）2014年5月發現了它，並在一年後挖掘出來，最後被送往義大利 修復。

這隻三角龍的遺骸保存在泥漿中，骨骼完整度超過60%，頭骨完整度為75%。「大約翰」的頭骨有3個角、一個鸚鵡狀的喙和一個長度近1公尺的「褶邊」，用於保護脖子或吸引配偶。

拍賣商表示，「大約翰」高達8公尺，是迄今為止發現的最大的三角龍化石，預計在10月21日在巴黎的拍賣會上能拍出120萬歐元至150萬歐元的價格。