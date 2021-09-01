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口吃男被老師看衰「畢不了業」 如今成為醫學協會會長

聯合新聞網／綜合報導
拉方譚是加拿大醫學協會首位原住民會長。（取材自臉書）
拉方譚是加拿大醫學協會首位原住民會長。（取材自臉書）

加拿大男子拉方譚（Alika Lafontaine）求學階段患有口吃與學習障礙，老師也看衰他的發展，但他的母親不願向命運低頭，一路激勵他向前，如今他成為優秀的麻醉師，還是加拿大醫學協會首位原住民會長。

拉方譚想起上小學時，他跟父母被請到學校辦公室，老師當他們的面斷言：「拉方譚永遠無法從高中畢業。」離開辦公室後，拉方譚和父母坐在車裡，母親抱著他在他耳邊輕聲地說：「你沒有問題，你沒有問題。」爾後好幾個禮拜，拉方譚母親持續對他這麼做。

拉方譚提到就是在那一刻，他擺脫貼身上的「問題」標籤，認為父母無條件支持是他成功的關鍵因素：「觸發我主動往前走，我想向父母展示我做得到，我能超越老師口中的預言。」

拉方譚的父親表示：「拉方譚有潛力，我們只知道我們必須引導他發揮出來。」拉方譚的母親說：「這就是我們在那段時間所做的，就是向他保證他會沒事，爸媽會找到解決問題方法。」

他的母親為了確保拉方譚能擁有光明未來，不受歧見傷害，決定讓他在家自學。父母還傳授祖先的太平洋島嶼文化和原住民知識，賦予他強烈的自我意識。此外，安排他學跆拳道、參與樂團巡迴演出，讓他從過程中增加信心，拓展眼界及人際互動。

拉方譚慶幸自己除了家人支持，就讀醫學院後也遇到幾位恩師，直言自己「能度過困難與周圍的人有很大關係。」

拉方譚明年8月將正式接任加拿大醫學協會會長，他期許自己未來在工作崗位，也能將貴人給予他的協助回饋到社會，提供人們更多機會。

加拿大 原住民 跆拳道

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