法國博瓦勒動物園大熊貓雙胞胎滿月 幼崽未睜眼已萌翻

法國博瓦勒野生動物園的大熊貓「歡歡」與其中一隻大熊貓雙胞胎幼崽。中新社

在法國中部聖艾尼昂市博瓦勒野生動物園 降生的大熊貓雙胞胎當地時間9月1日迎來滿月。動物園方面當天表示，目前兩隻大熊貓雙胞胎幼崽的健康狀況良好。

中國 旅法大熊貓「歡歡」在8月2日誕下雙胞胎，雙胞胎中的第一個幼崽是淩晨1點3分出生，重149克；第二個幼崽在淩晨1點10分出生，重129克。

博瓦勒動物園方面1日透露，這兩隻大熊貓幼崽的體重現已從149克和129克分別增長到1140克和1090克。在經過一個月的發育期後，它們的身體發生了較為明顯的變化，已有大熊貓的特徵，體色已逐漸形成黑白兩色；但它們的眼睛還沒有睜開。

大熊貓歡歡的健康狀況也不錯。據動物園方面介紹，歡歡與雙胞胎幼崽每天的主要活動就是睡覺。專業護理人員仍然24小時不間斷守護歡歡與雙胞胎幼崽。兩隻大熊貓雙胞胎幼崽被動物園暫時取名為「棉花」和「小雪」，它們將在出生滿百日後被正式命名。

今年3月，歡歡和雄性大熊貓「圓仔」嘗試交配，動物園對歡歡還進行了人工授精。動物園方面7月證實歡歡懷孕並在其子宮內發現兩個胚胎。

歡歡和圓仔2012年由成都大熊貓繁育研究基地來到博瓦勒野生動物園，開啟為期10年的中法大熊貓繁育合作計劃。歡歡于2017年8月誕下幼崽圓夢。