法國博瓦勒動物園大熊貓雙胞胎滿月 幼崽未睜眼已萌翻
在法國中部聖艾尼昂市博瓦勒野生動物園降生的大熊貓雙胞胎當地時間9月1日迎來滿月。動物園方面當天表示，目前兩隻大熊貓雙胞胎幼崽的健康狀況良好。
中國旅法大熊貓「歡歡」在8月2日誕下雙胞胎，雙胞胎中的第一個幼崽是淩晨1點3分出生，重149克；第二個幼崽在淩晨1點10分出生，重129克。
博瓦勒動物園方面1日透露，這兩隻大熊貓幼崽的體重現已從149克和129克分別增長到1140克和1090克。在經過一個月的發育期後，它們的身體發生了較為明顯的變化，已有大熊貓的特徵，體色已逐漸形成黑白兩色；但它們的眼睛還沒有睜開。
大熊貓歡歡的健康狀況也不錯。據動物園方面介紹，歡歡與雙胞胎幼崽每天的主要活動就是睡覺。專業護理人員仍然24小時不間斷守護歡歡與雙胞胎幼崽。兩隻大熊貓雙胞胎幼崽被動物園暫時取名為「棉花」和「小雪」，它們將在出生滿百日後被正式命名。
今年3月，歡歡和雄性大熊貓「圓仔」嘗試交配，動物園對歡歡還進行了人工授精。動物園方面7月證實歡歡懷孕並在其子宮內發現兩個胚胎。
歡歡和圓仔2012年由成都大熊貓繁育研究基地來到博瓦勒野生動物園，開啟為期10年的中法大熊貓繁育合作計劃。歡歡于2017年8月誕下幼崽圓夢。
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