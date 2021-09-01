寶可夢卡比你想的值錢 疫下現收藏熱 直播1次賺6000元

新冠毅情嚴重影響人類生活，卻同時激發各種收藏品買賣頻率大增，從傳統的藝術品、稀有硬幣、甚至連寶可夢卡也成為人們討論的熱點。(取材自推特)

新冠疫情 嚴重影響人類生活，卻同時激發各種收藏品買賣頻率大增，從傳統的藝術品、稀有硬幣、甚至連寶可夢卡也成為人們討論的熱點。

「南華早報」報導，現年27歲的吉曼尼茲（Anthony Jimenez）是美國 西海岸一家科技公司的營銷員工，他從中學開始就沒有再關注自己曾經收集的寶可夢卡，但是在新冠疫情期間，由於待在家沒事做，吉曼尼茲翻出他的舊收藏，發現這些卡片都被保存的非常良好、與當時幾乎沒有差別，這一發現改變了他的生活和財富。

吉曼尼茲表示「當我找到我的舊寶可夢卡時，就像是『天哪，這些卡的價值飛漲，我應該試著賣掉其中的一些』，所以只是為了好玩，我們決定嘗試一下，因為當時洛杉磯 處於封鎖狀態，我們實際上無事可做」，如今他已經賣出足夠多的新卡和他的一些舊收藏，成為一項利潤豐厚的副業，吉曼尼茲和兩個兒時有人不定時會在Instagram上直播，每次的平均收入為6000美元。

洛杉磯的37歲收藏家萊昂納茨（Dil-Dominé Jacobé Leonares）也表示「我想我有大概100張寶可夢卡、還沒有送去評鑑，我有兩隻非常稀有的噴火龍，如果它們是真的，且分級有達到九或十，那我可能會將它們出售，我只能拭目以待了」。

此外，心理學家克朗茨（Bradley Klontz）表示收藏的增加也是對新冠疫情期間的一種情緒反應，長時間待在家中讓人們感到比以往任何時候都更加孤立，在難以與人見面的情況下，收集東西可以讓人們和感到愉悅的物品建立聯繫。克朗茨指出「在這樣的壓力時期，我們在某種生物學上會試圖抓住事物並獲得它，並感覺『我要收集東西，用東西包圍自己』，我認為這是一種生存本能」。

以吉曼尼茲為例，收藏寶可夢卡促使他與朋友聯繫，同時引發人們回過頭來檢查並試圖找到自己以前收集的寶可夢卡。收藏家皮洛維諾（Ronnie Pirovino）也強調疫情期間「Zoom會議和看電視的次數過多」，讓人們不得不尋找其他東西轉移注意力，他說道「我真的覺得我們可以指出人們有多少空閒時間進行反思，以允許某種逃避現實的發生，並允許他們重新審視他們過去可能感興趣的一些事情，看看他們會如何能夠再次參與其中的一些」。