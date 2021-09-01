我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航艦直升機墜海 美軍聖地牙哥外海搜救中

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

寶可夢卡比你想的值錢 疫下現收藏熱 直播1次賺6000元

編譯張君堯／即時報導
新冠毅情嚴重影響人類生活，卻同時激發各種收藏品買賣頻率大增，從傳統的藝術品、稀有硬幣、甚至連寶可夢卡也成為人們討論的熱點。(取材自推特)
新冠毅情嚴重影響人類生活，卻同時激發各種收藏品買賣頻率大增，從傳統的藝術品、稀有硬幣、甚至連寶可夢卡也成為人們討論的熱點。(取材自推特)

新冠疫情嚴重影響人類生活，卻同時激發各種收藏品買賣頻率大增，從傳統的藝術品、稀有硬幣、甚至連寶可夢卡也成為人們討論的熱點。

「南華早報」報導，現年27歲的吉曼尼茲（Anthony Jimenez）是美國西海岸一家科技公司的營銷員工，他從中學開始就沒有再關注自己曾經收集的寶可夢卡，但是在新冠疫情期間，由於待在家沒事做，吉曼尼茲翻出他的舊收藏，發現這些卡片都被保存的非常良好、與當時幾乎沒有差別，這一發現改變了他的生活和財富。

吉曼尼茲表示「當我找到我的舊寶可夢卡時，就像是『天哪，這些卡的價值飛漲，我應該試著賣掉其中的一些』，所以只是為了好玩，我們決定嘗試一下，因為當時洛杉磯處於封鎖狀態，我們實際上無事可做」，如今他已經賣出足夠多的新卡和他的一些舊收藏，成為一項利潤豐厚的副業，吉曼尼茲和兩個兒時有人不定時會在Instagram上直播，每次的平均收入為6000美元。

洛杉磯的37歲收藏家萊昂納茨（Dil-Dominé Jacobé Leonares）也表示「我想我有大概100張寶可夢卡、還沒有送去評鑑，我有兩隻非常稀有的噴火龍，如果它們是真的，且分級有達到九或十，那我可能會將它們出售，我只能拭目以待了」。

此外，心理學家克朗茨（Bradley Klontz）表示收藏的增加也是對新冠疫情期間的一種情緒反應，長時間待在家中讓人們感到比以往任何時候都更加孤立，在難以與人見面的情況下，收集東西可以讓人們和感到愉悅的物品建立聯繫。克朗茨指出「在這樣的壓力時期，我們在某種生物學上會試圖抓住事物並獲得它，並感覺『我要收集東西，用東西包圍自己』，我認為這是一種生存本能」。

以吉曼尼茲為例，收藏寶可夢卡促使他與朋友聯繫，同時引發人們回過頭來檢查並試圖找到自己以前收集的寶可夢卡。收藏家皮洛維諾（Ronnie Pirovino）也強調疫情期間「Zoom會議和看電視的次數過多」，讓人們不得不尋找其他東西轉移注意力，他說道「我真的覺得我們可以指出人們有多少空閒時間進行反思，以允許某種逃避現實的發生，並允許他們重新審視他們過去可能感興趣的一些事情，看看他們會如何能夠再次參與其中的一些」。

疫情 洛杉磯 美國

上一則

日內瓦表展 寶格麗GERALD GENTA米老鼠現身

下一則

5公分樹枝「插穿蛋蛋」 11歲男童超驚悚X光照曝光

延伸閱讀

張惠妹線上開唱身兼數職 千萬人次看直播喊超值

張惠妹線上開唱身兼數職 千萬人次看直播喊超值

聖瑪利諾中文學校台灣華語文學習中心揭牌 全美第一所

聖瑪利諾中文學校台灣華語文學習中心揭牌 全美第一所
紐西蘭部長視訊受訪 兒子揮巨根胡蘿蔔亂入

紐西蘭部長視訊受訪 兒子揮巨根胡蘿蔔亂入
子瑜直播遭死亡威脅 粉絲急檢舉驚悚留言

子瑜直播遭死亡威脅 粉絲急檢舉驚悚留言

熱門新聞

愈小的飛機，受重量變化的影響越大，乘客更不能自行更換座位。（示意圖／取材自ingimage）

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

2021-08-30 01:46
31歲正妹安赫斯特為「反抗滅絕」環保運動上街遊行示威。（路透）

美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭

2021-08-27 01:10
美鈔示意圖。(路透)

紐約女1個月生活費200元 不買衛生紙、省電費拒煮飯

2021-08-24 21:57
美國一名女子為了讓耳洞變大，竟讓男友拿自己的生殖器幫她「擴耳」，不料傷口嚴重發炎。（截圖自臉書）

她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？

2021-08-30 01:58
這張照片是由攝影師柯薩為法新社拍攝的，如今它成為6份英國報紙頭版照片。（Getty Imgeas）

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

2021-08-27 00:57
土耳沙消防隊獲報後，準備抬走這具在河中的「屍體」。（取材自臉書影片截圖）

河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺

2021-08-24 21:07

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片