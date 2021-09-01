我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航艦直升機墜海 美軍聖地牙哥外海搜救中

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

影／她拍片縱身跳下懸崖「毫髮未傷」？ 網：冷汗直流

編譯中心／綜合報導
美國一位女子縱身跳下懸崖。（取材自抖音／@monicasanluiss）
美國一位女子縱身跳下懸崖。（取材自抖音／@monicasanluiss）

美國一位名叫莫妮卡（Ｍonica）的女性日前分享自己「從懸崖縱身一跳」的影片，畫面最後靜止在一望無際的海岸，讓許多網友看了驚呼：「請快解釋人到哪裡去了」。

莫妮卡在後續影片中公布真相，原來懸崖下並非一路直通地面，而是有一個隱藏的小平台，能接住往下跳的人。

一名網友提到自己上周也出現在同一個地方，「但往下跳時手機差點飛出去，到現在還餘悸猶存，我看這段影片時緊抓住手機不放。」也有不少網友認為就算下面有小平台，往下跳也可能會失足：「我應該會直接跳進海裡」、「我的腳踝會扭到，然後就直接上天堂了」、「要準確地跳到小平台上，感覺比直接往下跳還難耶」。

這段攝於美國夏威夷的影片至今吸引超過570萬觀看人次，許多網友指出影片讓他們感到很緊張、焦慮，紛紛表示：「我冷汗直流」、「看完手心都是汗」、「還是別輕易嘗試」。

@monicasanluiss

Reply to @zoeanastasia1  CLIFF REVEAL!! Sorry this took so long guys 🥶 #hawaii #SmartfoodClub #summer

♬ Just for me - PinkPantheress

美國 手機 夏威夷

上一則

5公分樹枝「插穿蛋蛋」 11歲男童超驚悚X光照曝光

下一則

影／救護車上跳熱舞拍抖音 美女急救員挨轟「不專業」

延伸閱讀

變種病毒、開學等因素…美不打疫苗民眾 降至23%新低

變種病毒、開學等因素…美不打疫苗民眾 降至23%新低
雇主能強制員工打疫苗？ 夏威夷熱議

雇主能強制員工打疫苗？ 夏威夷熱議
四分之一英里（六）

四分之一英里（六）
Delta病毒肆虐 馬州蒙郡、喬郡公校教職員須打疫苗

Delta病毒肆虐 馬州蒙郡、喬郡公校教職員須打疫苗

熱門新聞

愈小的飛機，受重量變化的影響越大，乘客更不能自行更換座位。（示意圖／取材自ingimage）

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

2021-08-30 01:46
31歲正妹安赫斯特為「反抗滅絕」環保運動上街遊行示威。（路透）

美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭

2021-08-27 01:10
美鈔示意圖。(路透)

紐約女1個月生活費200元 不買衛生紙、省電費拒煮飯

2021-08-24 21:57
美國一名女子為了讓耳洞變大，竟讓男友拿自己的生殖器幫她「擴耳」，不料傷口嚴重發炎。（截圖自臉書）

她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？

2021-08-30 01:58
這張照片是由攝影師柯薩為法新社拍攝的，如今它成為6份英國報紙頭版照片。（Getty Imgeas）

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

2021-08-27 00:57
土耳沙消防隊獲報後，準備抬走這具在河中的「屍體」。（取材自臉書影片截圖）

河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺

2021-08-24 21:07

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片