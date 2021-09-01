影／她拍片縱身跳下懸崖「毫髮未傷」？ 網：冷汗直流

美國一位女子縱身跳下懸崖。（取材自抖音／@monicasanluiss）

美國 一位名叫莫妮卡（Ｍonica）的女性日前分享自己「從懸崖縱身一跳」的影片，畫面最後靜止在一望無際的海岸，讓許多網友看了驚呼：「請快解釋人到哪裡去了」。

莫妮卡在後續影片中公布真相，原來懸崖下並非一路直通地面，而是有一個隱藏的小平台，能接住往下跳的人。

一名網友提到自己上周也出現在同一個地方，「但往下跳時手機 差點飛出去，到現在還餘悸猶存，我看這段影片時緊抓住手機不放。」也有不少網友認為就算下面有小平台，往下跳也可能會失足：「我應該會直接跳進海裡」、「我的腳踝會扭到，然後就直接上天堂了」、「要準確地跳到小平台上，感覺比直接往下跳還難耶」。

這段攝於美國夏威夷 的影片至今吸引超過570萬觀看人次，許多網友指出影片讓他們感到很緊張、焦慮，紛紛表示：「我冷汗直流」、「看完手心都是汗」、「還是別輕易嘗試」。