天生罹罕病讓臉部畸形 23歲女拍片活出自信

臉部畸形罕病女拍片活出自信。（取材自YouTube）

巴西23歲女子卡瓦娜（Kawana）患有罕見的先天疾病Barber-Say症候群，是該國第一例，全球則僅有不到20個病例。卡瓦娜經歷一段陰暗的成長歷程，但她不輕易向命運低頭，還開始經營社群 平台努力活出自信。

卡瓦娜出生時沒有眼瞼，至今已動過五次眼科手術，眼睛仍對光敏感且視力欠佳。卡瓦娜的口腔也曾接受20多次手術，未來還得繼續動手術。卡瓦娜表示：「我的牙齦會持續生長，所以必須進行牙齦切除術（Gingivectomy）去除我的牙齦組織，好讓牙齒生長。」

Barber-Say症候群特徵是基因突變造成的身體天生畸形，主要出現在眼瞼、嘴巴和皮膚。卡瓦娜說自己與眾不同的外表總是吸引人們的關注：「有些人見到我就害怕，碰到我就跑去洗手。我曾很難接受人們的偏見，但我現在改變了，比以前堅強很多。」

疫情 期間卡瓦娜在社群平台發布一小段跳舞影片引起廣大迴響，她透露最初沒料到會獲得這麼多人支持，表示「如果有時間，會一路跳到深夜。」目前她的社群平台已圈粉超過46萬人。

卡瓦娜慶幸家人成為她最好的後盾，尤其是兩年前過世的父親總能給她滿滿的愛。她想起小時候在學校被欺負哭著回家，父親總會鼓勵她：「妳會克服的，妳不能放棄！」

從卡瓦娜出生一個月就負責治療她的醫師馬可（Marco）始終掛心卡瓦娜的心理狀態，樂見她在社群平台找到自己的一片天：「我認為她發掘了自己的潛力，以她為榮！」

卡瓦娜很高興獲得各方支持，希望以自身經歷激勵人們：「如果我做得到，他們也可以。」