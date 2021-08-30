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影／「跟我結婚吧」她不靠約會App 紙飛機傳情追男成功

編譯中心／綜合報導
女大生在紙飛機上寫著「跟我結婚吧」的字樣。（截圖自抖音）
女大生在紙飛機上寫著「跟我結婚吧」的字樣。（截圖自抖音）

英國20歲女大生柏琳（Francesca Burrin）今年年初喜歡上住隔壁玩橄欖球的21歲男子皮爾斯（Joe Pearce），她透過吹口哨、敲窗戶及丟紙飛機等方式向皮爾斯傳情，兩人最後發展成情侶關係。

攻讀解剖學和人類生物學的柏琳透露，自己在紙飛機上寫著「跟我結婚吧？」的字樣，還在窗戶上貼出她社群平台帳號吸引皮爾斯注意，皮爾斯三天後加她好友，酷酷地問：「你就是那位鄰居吧？」兩人在網上聊了兩個多月後開始約會，現已交往兩個半月。

柏琳希望她的戀愛故事能鼓勵其他女性不要靠交友平台，在現實生活中「大膽追愛」。柏琳說人們聽到她和皮爾斯相識過程時都感到不可置信，因為現在多數人都靠約會平台認識對象。

皮爾斯和柏琳念同一所大學的生物醫學科學系，他表示柏琳一開始從百葉窗偷看他時「意圖就很明顯」，他和朋友們在後院玩球時，都會瞥見柏琳跟朋友躲在百葉窗後面窺視，他們會假裝沒看到對方，再突然將目光掃向她們，認為這樣一來一往很有趣。

皮爾斯提到他們互加好友後就開始進一步的互動，中間還歷經柏琳染疫、兩人一起隔離，至今關係進展順利。

@francescaburrin

Shy bairns get nowt 😈 #cringe #haha #fyp

♬ Never Forget You - Noisettes

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