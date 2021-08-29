「Taiwan+」影音平台30日開播 對全球播送「斯卡羅」

「斯卡羅」劇照。(圖：公視提供)

國際影音串流平台Taiwan+（www.taiwanplus.com）8月30日將正式開播，Taiwan+也取得公視歷史旗艦台劇 「斯卡羅」台灣 以外的全球獨家首播權，將在開台後對全世界熱播。

國際影音串流平台Taiwan+表示，公視歷史旗艦台劇「斯卡羅」播出至今，許多海外觀眾紛紛詢問收看管道，Taiwan+獨家取得台灣以外的全球獨家首播權，將自8月30日起一次上架6集，以英文字幕播送，供海外台灣人與國際觀眾收看，之後則與公視每週同步，在Taiwan+網站、Taiwan+ APP與YouTube頻道均可免費收看。

「斯卡羅」由「一把青」金鐘獎導演曹瑞原傾力打造，耗時近3年，斥資超過新台幣2.02億元製作12集，全劇改編自醫師陳耀昌原著小說「傀儡花」，故事背景在1867年，以美國 商船「羅妹號」船員因誤闖排灣族領地遭斬首，而引發美國出兵攻打台灣、清廷派兵鎮壓的「羅妹號事件」，透過戲劇帶著觀眾重新認識台灣本土歷史。

目前台灣地區的「斯卡羅」在公視與各串流平台播出，台灣觀眾則自明年1月1日起，也可以在Taiwan+免費收看。