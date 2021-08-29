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擊斃「比利小子」手槍 603萬賣出創紀錄

中央社／洛杉磯28日電
將舊西部惡名昭彰法外之徒「比利小子」（Billy the Kid）斃命的手槍，以603萬美元價格落槌，創下槍枝拍賣的世界紀錄。圖為拍賣商5日展示手槍。（路透）
將舊西部惡名昭彰法外之徒「比利小子」（Billy the Kid）斃命的手槍，以603萬美元價格落槌，創下槍枝拍賣的世界紀錄。圖為拍賣商5日展示手槍。（路透）

將舊西部惡名昭彰法外之徒「比利小子」（Billy the Kid）斃命的手槍，以603萬美元價格落槌，創下槍枝拍賣的世界紀錄。

警長賈瑞特（Pat Garrett）開槍擊中比利小子胸口，當場斃命，賈瑞特當時使用的這把柯特（Colt）單動式左輪手槍，實際落槌價比事前預估的200-300萬美元足足多出一倍。邦瀚斯拍賣公司（Bonhams）表示，昨天的拍賣無論現場、電話還是網路，競標情形都相當踴躍。

邦瀚斯拍賣公司表示，得標者是透過電話競標，且並不希望身分曝光。

比利小子本名亨利麥卡蒂（Henry McCarty），也以威廉邦尼（William Bonney）行走江湖，是在亞利桑那州和新墨西哥州被通緝的亡命之徒，前後殺了8個人，1881年7月14日在新墨西哥州薩姆納堡（Fort Sumner）一處農場遭警長賈瑞特開槍擊斃，死時21歲。

19世紀傳奇罪犯比利小子的故事成為近百年來西方流行文化津津樂道的話題之一，以他為主題的電影包括1973年的「比利小子」（Pat Garrett and Billy the Kid）和1988年的「少壯屠龍陣」（Young Guns）等。

根據邦瀚斯拍賣公司說法，先前槍枝拍賣最高紀錄為美國開國元勳喬治華盛頓（George Washington）獨立戰爭期間使用的一對馬鞍槍套型燧發槍，2002年由佳士得（Christie's）拍出198萬美元。

拍賣 新墨西哥州 槍擊

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