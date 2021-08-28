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同樣是雞「世界最大vs.最小」 網友嚇：是大人跟小孩吧

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友讓世界最大的雞種「婆羅門雞」（左），與體型最小的「玲瓏雞」（右）同框拍攝，映襯出鮮明的對比。(取材自推特)
日本網友讓世界最大的雞種「婆羅門雞」（左），與體型最小的「玲瓏雞」（右）同框拍攝，映襯出鮮明的對比。(取材自推特)

雞是一種常見的家畜，然而同樣是雞，彼此之間品種不同，外型其實差異也可能相當巨大。最近就有日本網友，貼出兩隻種類不同，大小不同的雞隻對比圖，之間的差異讓許多網友可說是大開眼界。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本網友「daiouika0316」最近在個人推特上分享照片，讓世界上體型最大的雞「婆羅門雞」，與體型最小的「玲瓏雞」同框。對比之下，玲瓏雞的尺寸顯然只到達婆羅門雞的腿部至腰部左右，差異相當巨大。

daiouika0316指出，一般常見的「日本矮雞」平均體重大約落在700公克，而他這隻婆羅門雞則大概有4.5公斤，玲瓏雞則僅有350至400克。而婆羅門雞最多還可以長到8公斤，身高超過一公尺，不過目前日本有飼養婆羅門雞的業者，還沒有養出那麼具有份量的雞隻。

網友看了紛紛表示「好大隻」、「還以為是遠近法」、「不知道味道如何」、「好像『哥吉拉』和『新哥吉拉』的尺寸差距」、「這體格差根本是大人跟小孩」、「兩隻都好美好可愛」、「無論哪隻都飄逸著凜然的感覺」、「小隻的應該就只跟手機差不多大吧」。

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