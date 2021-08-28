見證歷史 巨人少棒50年前美國奪冠簽名球現蹤

1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當時送給前MLB執行長的簽名球，經過拍賣轉了幾手後，被球迷蔡傑瑞在美國以重金買了下來，永存台灣。中央社

「當我看到這顆球時，心想這是台灣 的東西，一定要買下來」，球迷蔡傑瑞拿出泛黃髒污的巨人少棒50年前美國威廉 波特奪冠簽名球時說，不能透露收購價格，家人知道後一定會罵死。

1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，吳誠文、葉志仙、沈清文、陳金鉛、魏景林、吳智雄6名成員及球隊經理蔡順全在工業研究院安排下，今天在台南市安平古堡的「巨人少棒50週年-南鋒再現」系列活動中相見歡，身為球迷的蔡傑瑞也帶著巨人少棒50年前簽名球出席。

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看著手中泛黃髒污的簽名球，蔡傑瑞思緒飄回13年前的美國紐約州，當時蔡傑瑞已在美國待了14年，偶然在一個展場看到這顆巨人少棒奪冠後送給前MLB執行長的簽名球，當下不顧一切買下來，10年前返台時帶回台灣，他說，這是台灣的東西，無論如何都要帶回來。

蔡傑瑞告訴中央社記者，這顆簽名球在擁有者前MLB執行長去世後，被家人拿出來拍賣，轉了好幾手，才成為他的收藏品。但蔡傑瑞堅持不肯透露收購價格，他表示，家人知道後一定會罵死。

蔡傑瑞表示，簽名球上共有16個簽名，其中2個簽名已隨著歲月流失而淡掉了，但保存的還算不錯。

巨人少棒成員魏景林一看到蔡傑瑞拿出這顆簽名球，立刻喊出球上的簽名，時光好似回到過去。這顆見證台灣棒球發展過程的簽名球，也因蔡傑瑞而永存台灣。