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擅丟兒子多年珍藏「色情物品」 法官判密州父母賠3萬元

編譯周辰陽／即時報導
美國男子維爾金2020年12月告贏自己的父母，獲法官認可他們無權丟棄自己的影片、雜誌，近日則獲判賠近85萬台幣。圖為示意圖。（路透）
美國男子維爾金2020年12月告贏自己的父母，獲法官認可他們無權丟棄自己的影片、雜誌，近日則獲判賠近85萬台幣。圖為示意圖。（路透）

美國男子維爾金（David Werking）2020年12月告贏自己的父母，獲法官認可他們無權丟棄自己的影片、雜誌與其他物品等色情收藏。聯邦地方法院法官馬隆尼（Judge Paul Maloney）近日發布裁決，下令維爾金的父母要賠給兒子3萬441.54美元。

根據報導，維爾金離婚之後，先搬到父母位於密西根州格蘭德港市（Grand Haven）的家中住上10個月，隨後遷往印第安納州的蒙夕市（Muncie, Indiana）。據維爾金說法，自己剛搬家的時候，把多年收藏且「獨一無二」的色情雜誌和影片暫時寄放在父母家，後來發現東西都不見了，憤而狀告父母非法毀損他的物品。

據報導，維爾金的父親還在一封電郵表示，「大衛，老實講啦，我處理掉所有這些東西是幫你一個大忙」。維爾金控告父母擅自丟掉12箱色情雜誌、影片和2箱情趣用品，其中包括1600片色情DVD與錄影帶。維爾金的父母則主張他們早講過別把色情物品帶回家，法官指父母就算是屋主，也無權丟掉兒子的東西，但不准維爾金提出的3倍損害賠償訴求。

馬隆尼法官指出，被告雇用的色情書刊估價專家哈特曼博士（Dr. Victoria Hartmann）將被毀收藏品鑑價為3萬441.54美元，因此裁定維爾金父母如數支付。據悉，維爾金父母另須支付1萬4519.82美元的律師費，合計需破財4萬5000美元。

美國 密西根州 印第安納州

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