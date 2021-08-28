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錯把油門當煞車 她「暴衝飛出」把駕訓班圍牆撞破大洞

編譯中心／綜合報導
女學員在開教練車的時候，疑似因為太緊張，導致車輛失控，朝牆壁撞出一個大洞，現場也掉落大量磚塊、碎屑。（影片截圖）
女學員在開教練車的時候，疑似因為太緊張，導致車輛失控，朝牆壁撞出一個大洞，現場也掉落大量磚塊、碎屑。（影片截圖）

在正式考駕照前，大多數人會選擇先到駕訓班上課，先聽教練的技巧，加上自己可以在場地練習，對於考試有很大的幫助。不過最近在中國雲南，有一名女學員在開教練車的時候，疑似因為太緊張，導致車輛失控，朝牆壁撞出一個大洞，讓在場人員都嚇傻，之後才知道原因是「錯把油門當煞車」，不過也有人質疑牆有問題。

媒體報導，事件發生在本月23日，雲南一間駕訓班有一名女學員正在駕駛教練車，疑似是太過緊張，因此操作錯誤，整輛車朝著牆壁撞過去，甚至還把牆撞破了一個大洞，衝到外面的馬路上，現場散落了一堆磚塊，教練車也嚴重損壞，看得出來撞擊力道相當大。

來源：最热点

所幸只有車輛受損，人員沒有受傷，根據現場影片來看，這面牆只有中間的部分破大洞，但是上下都沒有受損，因此有人推測當時應該是「飛車」的狀況撞破牆面，駕訓班的工作人員則說原因是「女學員誤把油門當煞車踩」，才會發生這起意外。

事件曝光後，引起網友熱議「這是特技表演嗎？」、「女學員想要穿越？」，甚至有網友希望她不要拿到駕照「下次破洞的可能就是活人了」，牆壁也被懷疑有偷工減料，否則不應該這麼脆弱。不過也有人指出副駕駛座通常要有煞車，而且教練應該要坐在副駕駛座上才對。

駕照 中國 工作

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