賓客放鳥婚禮 新人寄出「座位費」發票求付240元

有賓客放鳥婚宴，被新人要求支付240美元的「座位費」。（示意圖／取材自ingimage）

舉辦婚禮耗時又費力，若賓客放鳥未到場，又沒有寄送禮金，新人恐會相當不滿。近期有作家在網路分享，有一對新人因不滿賓客沒有出席婚宴，又不事前告知，便寄給對方240元的發票，要求對方付款。

美國 哈芬登郵報作家路易斯（Philip Lewis）近期在推特 貼出一張發票，發票上寫道因為賓客沒有事前通知無法出席婚宴，因此需要支付240元的座位費，而路易斯對此感到相當驚訝，他表示「自己從來沒看過這種事」。

貼文一出後，引發網友熱議，許多人表示，婚宴用意就是新人請賓客吃飯，這樣的做法已經扭曲用意，變成交易行為，就算收到也不會付款，不過也有人表示，該名賓客也有錯，應該事前通知無法到場，讓新人另外安排座位，而不是放鳥，讓座位空著，浪費食材。