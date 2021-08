賓客放鳥婚禮 新人寄出「座位費」發票求付240元

舉辦婚禮耗時又費力,若賓客放鳥未到場,又沒有寄送禮金,新人恐會相當不滿。近期有作家在網路分享,有一對新人因不滿賓客沒有出席婚宴,又不事前告知,便寄給對方240元的發票,要求對方付款。

美國 哈芬登郵報作家路易斯(Philip Lewis)近期在推特 貼出一張發票,發票上寫道因為賓客沒有事前通知無法出席婚宴,因此需要支付240元的座位費,而路易斯對此感到相當驚訝,他表示「自己從來沒看過這種事」。

貼文一出後,引發網友熱議,許多人表示,婚宴用意就是新人請賓客吃飯,這樣的做法已經扭曲用意,變成交易行為,就算收到也不會付款,不過也有人表示,該名賓客也有錯,應該事前通知無法到場,讓新人另外安排座位,而不是放鳥,讓座位空著,浪費食材。

I don’t think I’ve ever seen a wedding reception invoice before lol pic.twitter.com/ZAYfGITkxP