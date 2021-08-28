日本賣「哥吉拉蛋」用寶寶木箱保護 網笑：小心被攻擊

被放在木製寶寶箱中的哥吉拉蛋，因品質更好。（取材自推特）

「哥吉拉」是日本 影史上歷史最悠久的怪獸角色，而哥吉拉也有初代、昭和、平成等不同系列的造型，市面上也有許多哥吉拉產品。有日本廠商近期推出「哥吉拉蛋」產品，引發網友熱議，因為這顆蛋其實就是一顆大西瓜，而業者為了宣傳，還將西瓜放在類似嬰兒床的木箱內。

有日本網友近期在推特發文，並貼出哥吉拉蛋的照片，只見一顆大西瓜上面貼著哥吉拉圖片的貼紙，而標籤上還可見到這是北海道推出的商品，不過原PO也表示，該顆西瓜售價5800日圓（約52美元），真的太貴，他根本下不了手。

日本廠商近期推出「哥吉拉之卵」產品，仔細一看是一顆大西瓜。（取材自推特）

據了解，這種巨型大西瓜是北海道月形町的特產，北海道自然條件優越，產出的西瓜水分充足，糖分高，業者從1991年就開始栽培，為了吸引消費者目光，特別取得東寶公司的許可，將西瓜命名為「哥吉拉蛋」。

另外，臉書 粉專「Shushu自由研究所」也分享哥吉拉蛋的資訊，只見哥吉拉蛋被放在木製寶寶箱中，而這種放在木箱中的西瓜，售價也更貴，一顆要價9800日圓（約89美元），貼文一出後，網友則紛紛表示，「如果殺哥吉拉之蛋的話爸媽一定會攻擊你，請小心」、「看得懂名稱之後，一陣子會對西瓜有陰影啦」、「確定廠商有看過哥吉拉的兒子電影 嗎？有看過就不會發這文案了吧」。