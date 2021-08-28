我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

最高院擋下「暫停逼遷令」350萬租客恐流離失所

日本賣「哥吉拉蛋」用寶寶木箱保護 網笑：小心被攻擊

編譯中心／綜合報導
被放在木製寶寶箱中的哥吉拉蛋，因品質更好。（取材自推特）
被放在木製寶寶箱中的哥吉拉蛋，因品質更好。（取材自推特）

「哥吉拉」是日本影史上歷史最悠久的怪獸角色，而哥吉拉也有初代、昭和、平成等不同系列的造型，市面上也有許多哥吉拉產品。有日本廠商近期推出「哥吉拉蛋」產品，引發網友熱議，因為這顆蛋其實就是一顆大西瓜，而業者為了宣傳，還將西瓜放在類似嬰兒床的木箱內。

有日本網友近期在推特發文，並貼出哥吉拉蛋的照片，只見一顆大西瓜上面貼著哥吉拉圖片的貼紙，而標籤上還可見到這是北海道推出的商品，不過原PO也表示，該顆西瓜售價5800日圓（約52美元），真的太貴，他根本下不了手。

日本廠商近期推出「哥吉拉之卵」產品，仔細一看是一顆大西瓜。（取材自推特）
日本廠商近期推出「哥吉拉之卵」產品，仔細一看是一顆大西瓜。（取材自推特）

據了解，這種巨型大西瓜是北海道月形町的特產，北海道自然條件優越，產出的西瓜水分充足，糖分高，業者從1991年就開始栽培，為了吸引消費者目光，特別取得東寶公司的許可，將西瓜命名為「哥吉拉蛋」。

另外，臉書粉專「Shushu自由研究所」也分享哥吉拉蛋的資訊，只見哥吉拉蛋被放在木製寶寶箱中，而這種放在木箱中的西瓜，售價也更貴，一顆要價9800日圓（約89美元），貼文一出後，網友則紛紛表示，「如果殺哥吉拉之蛋的話爸媽一定會攻擊你，請小心」、「看得懂名稱之後，一陣子會對西瓜有陰影啦」、「確定廠商有看過哥吉拉的兒子電影嗎？有看過就不會發這文案了吧」。

日本 電影 臉書

上一則

科學家採集格陵蘭浮冰樣本 意外發現「世界最北島嶼」

下一則

賓客放鳥婚禮 新人寄出「座位費」發票求付240元

延伸閱讀

日本新增確診2萬4200例 重症2000例連15天新高

日本新增確診2萬4200例 重症2000例連15天新高
李琴峰獲頒芥川獎 盼得獎成延續生命奇蹟之一

李琴峰獲頒芥川獎 盼得獎成延續生命奇蹟之一
疫苗出貨慢、給日本的還遭汙染 莫德納為何頻出包？

疫苗出貨慢、給日本的還遭汙染 莫德納為何頻出包？
台積日本廠 豐田等大企業入夥

台積日本廠 豐田等大企業入夥

熱門新聞

萊西把老公枕頭拿去洗，骯髒畫面讓她直呼太恐怖。（取材自TikTok）

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰

2021-08-21 02:28
男老師忘記關視訊鏡頭，與女伴激戰過程被錄下。（截圖自推特）

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

2021-08-23 03:34
外傳蘋果有機會在9月14日像去年一樣舉行線上發表會，公布最新的iPhone 13系列。（取材自推特）

iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨

2021-08-20 23:21
一位日本太太和情夫婚外情長達20年，甚至生下兩個女兒，都長得和情夫很相似。示意圖，非當事人及事物。（ingimage）

結婚當天得知夫劈腿同事 人妻偷吃20年生2女都像「他」

2021-08-24 02:44
31歲正妹安赫斯特為「反抗滅絕」環保運動上街遊行示威。（路透）

美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭

2021-08-27 01:10
大兵將嬰兒抱在懷裡安撫、面露慈笑。（路透）

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

2021-08-21 16:41

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診