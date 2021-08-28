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科學家採集格陵蘭浮冰樣本 意外發現「世界最北島嶼」

編譯徐榆涵／綜合報導
科學家意外在格陵蘭北岸發現「世界最北端島嶼」。（路透）
科學家意外在格陵蘭北岸發現「世界最北端島嶼」。（路透）

由於氣候變遷導致北極海冰融化，科學家近日在格陵蘭島北部沿海採集樣本時，意外發現一個人類從未踏足過的「世界最北端島嶼」，比原先認為的世界最北端島嶼還要更靠向西北方約780公尺。

路透報導，格陵蘭北極站研究機構負責人、極地探險家拉斯楚（Morten Rasch）表示，上個月他與研究團隊踏上了格陵蘭海岸附近的一個小島，「卻無意間發現了這個新的小島」，「我們只是去那裡收集樣本」。

科學家們最初以為他們到達的所在位置，是丹麥調查小組在1978年發現的Oodaaq島，後來在檢查確切位置時，他們才意識到「Oodaaq」島在東南方780公尺處，也就是說，他們登上的小島比「Oodaaq」還要再更為北邊。

贊助此次探險的瑞士企業家萊斯特（Christiane Leister）說，這種情況有點像以前探險家的遭遇，他們以為自己抵達某個地方，實際上卻發現了一個完全不同的地方。

這個新的小島寬約30公尺、海拔3公尺，由海底泥漿與冰磧（浮冰移動後留下的土壤和岩石）形成。該團隊表示，他們建議命名為「Qeqertaq Avannarleq」，在格陵蘭語中有「最北端的島嶼」之意。

丹麥國家空間研究所的地球動力學負責人福斯伯格（Rene Forsberg）證實，這個小島符合島嶼的標準，「這是目前世界上最北端的土地」，但他認為這不太可能改變丹麥在格陵蘭的領土範圍。

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