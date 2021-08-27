李琴峰獲頒芥川獎 盼得獎成延續生命奇蹟之一

日本第165屆芥川獎及直木獎今天在東京舉行頒獎典禮，以小說「彼岸花盛開之島」獲得芥川獎的作家李琴峰致詞時表示，殷盼獲此獎能成為她延續生命的奇蹟之一。中央社

日本 第165屆芥川獎及直木獎今天在東京舉行頒獎典禮，以小說 「彼岸花盛開之島」獲得芥川獎的作家李琴峰致詞時表示，殷盼獲此獎能成為她延續生命的奇蹟之一。

由日本文學振興會主辦的芥川獎和直木獎是日本文壇兩大獎，第165屆得獎名單於上個月14日公布，31歲的李琴峰以新作「彼岸花盛開之島」以及41歲的石澤麻依以小說「貝殼之後的地方」（暫譯）獲得；直木獎由43歲的佐藤究以作品「泰茲卡特里波卡」（暫譯）、43 歲的澤田瞳子以作品「星辰墜落」（暫譯）獲得。

主辦單位今天在東京一家大飯店舉行頒獎典禮，得獎人獲得作為主獎的手錶及副獎獎金100萬日圓（約新台幣25萬元）。這是芥川獎及直木獎時隔10年得獎人各2人，本屆4位得獎人當中，旅居德國的石澤以線上出席方式參與這場頒獎典禮。

旅居日本的李琴峰是台灣 第一位獲得芥川獎的作家，今天她穿著具古典氣息、紅黑色彩的民俗服裝出席，相當顯眼。

她上台致詞時表示，在非自己的意願下被生於這個世界，能活到今天都要拜知識與文學之賜，文學給了她表現的手段，可以消化怒與痛苦的感情。就如她出道作品中所描寫的主角，是因為某個奇蹟而迴避了死亡，所以她殷盼這次獲得芥川獎，也能成為她延續生命的奇蹟之一。

她說，在文學書刊製作追悼李琴峰特集的那一天到來之前，如果能留下幾本震驚世人的小說的話，她會感到很幸運。

她還透露，上個月在主辦單位宣佈她獲得芥川獎之後，網路上有很多中傷她的言論，但她強調，這樣的言語暴力正是她透過文學想要抵抗的。

李琴峰說：「我自己生在台灣、長在台灣，依自己的意願移居日本，不論台灣或日本，對我來說都是很重要的地方，培育我的日本和台灣的語言與文化，無疑已構成了我的文學的血肉。」

描繪東京日比谷公園的「公園生活」獲得2002年第127屆芥川獎的作家吉田修一，是本屆芥川獎評審委員之一，他今天上台致詞時表示，他很喜歡台灣，對於能參與本屆評審工作，李琴峰的作品能獲芥川獎，他感到很榮幸。

吉田說，很喜歡透過作品探討未來可能性的李琴峰。李琴峰具有用多種語言寫作的能力，那樣的世界比他所想像的還要大，在那樣的世界，不論就好的層面或壞的層面來說，李琴峰都會備受注目，期盼李琴峰能持續寫小說。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這場頒獎典禮在採取防疫措施下盛大舉行，前來祝賀的人士眾多，包括旅居日本福岡、2015年以小說「流」獲直木獎的作家東山彰良（本名王震緒）。東山彰良特別向李琴峰道賀並合影留念，他是繼1955年的邱永漢、1968 年的陳舜臣後，第3位獲直木獎的台灣人。