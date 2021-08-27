「體驗睡在雷達站」二戰地下堡壘 屋主改造成Airbnb

屋主卡魯當時買下聖帕比地區的其中一塊土地，並花了18個月的時間挖掘並翻新這座400平方公尺的建築，將其改建成最多可容納8人、配有酒吧和客廳的Airbnb。(取材自官網)

一座第二次世界大戰期間由德國 軍隊在法國北部建造的地下堡壘被收購後，買家選擇將其修復並改裝為對外開放的旅館 。

「CNN」報導，至今法國北部海岸仍然散布著德國軍隊當年留下的防禦工事，二戰期間德軍建造所謂的「大西洋堡壘」（Atlantic Wall）、試圖抵禦盟軍。而其中在布列塔尼海岸的聖帕比（Saint-Pabu），這個區域曾經是一個雷達站。

屋主卡魯（Serge Colliou）當時買下聖帕比地區的其中一塊土地，並花了18個月的時間挖掘並翻新這座400平方公尺的建築，將其改建成最多可容納8人、配有酒吧和客廳的Airbnb。受訪時卡魯說道「我們在保留某種感覺的同時改建它，我們想讓這座建築重獲新生，所以我們不會永遠活在過去，我們保存了一部分，你知道你在哪裡，有歷史印記，但這也不是博物館 」。

卡魯將重獲新生的堡壘取名為「Bunker L479」，更在屋內展示二戰期間的頭盔、複製槍和徽章標誌等。卡魯指出「自從一年前開業以來，諸多德國和法國客人都選擇來住」。

除了聖帕比以外，包括聖納澤爾（Saint-Nazaire）、拉羅謝爾（La Rochelle）、布列斯特（Brest）等地區也開始採取措施修復這些歷史遺跡，1980年代就開始探索這些遺跡的地堡專家法朗特（Herve Farrant）表示「我們開始保護那些著名的地堡，這是一件好事，但我們無法將它們全部保存」。