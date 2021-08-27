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「體驗睡在雷達站」二戰地下堡壘 屋主改造成Airbnb

編譯張君堯／綜合報導
屋主卡魯當時買下聖帕比地區的其中一塊土地，並花了18個月的時間挖掘並翻新這座400平方公尺的建築，將其改建成最多可容納8人、配有酒吧和客廳的Airbnb。(取材自官網)
屋主卡魯當時買下聖帕比地區的其中一塊土地，並花了18個月的時間挖掘並翻新這座400平方公尺的建築，將其改建成最多可容納8人、配有酒吧和客廳的Airbnb。(取材自官網)

一座第二次世界大戰期間由德國軍隊在法國北部建造的地下堡壘被收購後，買家選擇將其修復並改裝為對外開放的旅館

「CNN」報導，至今法國北部海岸仍然散布著德國軍隊當年留下的防禦工事，二戰期間德軍建造所謂的「大西洋堡壘」（Atlantic Wall）、試圖抵禦盟軍。而其中在布列塔尼海岸的聖帕比（Saint-Pabu），這個區域曾經是一個雷達站。

屋主卡魯（Serge Colliou）當時買下聖帕比地區的其中一塊土地，並花了18個月的時間挖掘並翻新這座400平方公尺的建築，將其改建成最多可容納8人、配有酒吧和客廳的Airbnb。受訪時卡魯說道「我們在保留某種感覺的同時改建它，我們想讓這座建築重獲新生，所以我們不會永遠活在過去，我們保存了一部分，你知道你在哪裡，有歷史印記，但這也不是博物館」。

卡魯將重獲新生的堡壘取名為「Bunker L479」，更在屋內展示二戰期間的頭盔、複製槍和徽章標誌等。卡魯指出「自從一年前開業以來，諸多德國和法國客人都選擇來住」。

除了聖帕比以外，包括聖納澤爾（Saint-Nazaire）、拉羅謝爾（La Rochelle）、布列斯特（Brest）等地區也開始採取措施修復這些歷史遺跡，1980年代就開始探索這些遺跡的地堡專家法朗特（Herve Farrant）表示「我們開始保護那些著名的地堡，這是一件好事，但我們無法將它們全部保存」。

一座第二次世界大戰期間由德國軍隊在法國北部建造的地下堡壘被收購後，買家選擇將其修...
一座第二次世界大戰期間由德國軍隊在法國北部建造的地下堡壘被收購後，買家選擇將其修復並改裝為對外開放的旅館。(取材自官網)

德國 博物館 旅館

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