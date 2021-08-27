日男繼承鉅額遺產後辭工作、泡酒店 妻離子散才後悔…

一位日本丈夫在繼承千萬遺產後性格大變，開啟了揮霍無度的生活，導致家中妻兒離他遠去。（示意圖／取材自ingimage）

每當樂透開獎，雖然出現幸運兒得主，但更多的是總是沒中獎難過的人。然而一下子拿到大筆錢財，有時也會改變一個人的價值觀，甚至結果未必是好的。最近日本 媒體，就報導了一件類似的案例。

根據日本媒體All About報導，一位化名真美子的39歲女性表示，她在十年前與丈夫結婚，對方一直以來都是個腳踏實地的人。然而在幾年前，真美子的公公去世，丈夫一下子拿到高達4000萬日幣的遺產（約相36.3萬美元），自此之後性情大變。不只把工作 辭了，還買了昂貴的進口車，成天上酒店揮霍。

真美子知道這樣下去，早晚會坐吃山空，曾勸過丈夫要節制，但是丈夫卻聽不進去。真美子在無可奈何下，只好向丈夫提出離婚，帶著小孩與丈夫分居。由於真美子的老家相當遙遠，因此她便暫住在婆婆家中，且婆婆是個明理人，也發覺自己兒子出了問題。

果然，在丈夫揮霍無度之下，一年半就花掉了接近四分之三的遺產。此時他才感到驚慌失措，跑來向自己的母親求助。但母親毫不猶豫表示拒絕，要他自己想辦法。丈夫這才痛定思痛，開始四處求職，最後找到一份工作，結束了放蕩的日子。

見丈夫已經悔改，真美子和女兒商量後，決定再和丈夫復合，回歸到以往的日子。婆婆也告訴真美子，如果丈夫已經確實反省那麼最好，即使沒有也能再來她這裡避難。雖然丈夫日後也坦承自己做了蠢事，但對真美子而言，現在也仍在觀察，畢竟當時丈夫的行徑，已經嚴重破壞了彼此之間的信任。