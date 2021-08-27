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美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭

編譯中心／綜合報導
31歲正妹安赫斯特為「反抗滅絕」環保運動上街遊行示威。（路透）
31歲正妹安赫斯特為「反抗滅絕」環保運動上街遊行示威。（路透）

近日，500多位英國民眾走上街頭響應「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）示威活動，一名身材姣好的正妹裸露著上身，在人海中引起許多民眾關注，她希望能藉由裸身跳舞喚醒民眾對氣候議題的重視。

媒體報導，31歲正妹安赫斯特（Laura Amherst）為了「反抗滅絕」環保運動（Extinction Rebellion）上街遊行示威，這是一項透過非暴力手段迫使政府單位重視環保議題的社會運動，但安赫斯特裸露上身，胸部僅用2張宣傳貼紙遮住，在人群中格外顯眼。安赫斯特除了在眾多人群中露出豐滿的雙乳，胸上還寫著「wake up（醒醒吧）」，臀部也寫上「act now（馬上行動）」的標語，試圖吸引更多同行示威者挺身而出。

安赫斯特在這場示威活動中裸身跳舞長達6個小時，她受訪時指出她是為了引起人們對氣候危機的關注，且她的行動獲得許多人的鼓勵，「赤裸上身不只為示威活動帶來好能量，也能有益身體健康，我不是為了引起人們對自己的關注，而是為了拯救地球」。

她也透露，男友非常支持她的行為，也因此讓她更加堅定信念，「今天是我裸露上身的第三天，我獲得廣大群眾的支持，無論如何我都會繼續脫去上衣，使大家能勇敢地站出來發聲」。

安赫斯特在街頭裸露上身的照片被轉發到Reddit論壇，引起網友一陣轟動，紛紛留言大讚「感謝赤裸的抗議者，妳真了不起」、「她真的好勇敢，我支持她赤裸上身」、「這真是太神奇了」、「我決定成為響應『反抗滅絕』的示威成員之一」。

遊行 英國

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