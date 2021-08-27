「不可能任務7」災難沒完 阿湯哥租的BMW被洗劫一空

湯姆克魯斯在英國拍攝「不可能的任務7」，竟被高科技手法竊走私人財物，火冒三丈。（路透資料照片）

已經拍攝超過一年、還在英國 準備收尾的「不可能的任務7」（Mission：Impossible 7），再度碰上讓身兼製片與男主角湯姆克魯斯 （Tom Cruise）氣到要發瘋的衰事，他所租用的BMW轎車被高科技竊盜集團盯上，利用高超手法在幾分鐘內把車門打開、將裡面價值數千英鎊的財物都取走，之後他們還把車子開走，再發出訊息讓警方找到這輛車，然而湯姆克魯斯已蒙受很大的損失，憤怒至極。

這已經不是「不可能的任務7」拍攝期間第一次讓湯姆克魯斯暴跳如雷，早先他在片場就因為看到工作人員不僅守防疫安全距離而憤怒飆罵，鬧得舉世皆知。近來他雖然還和「美國隊長」（Captain America）系列女星海莉艾特沃（Hayley Atwell）在英國伯明罕一帶為「不」片繼續趕工、以便及時殺青，在公開場合仍然帶著招牌笑容，對於粉絲極為親切，保持演員的專業風度，不過自身財物被竊這種事，任誰也很難保持好的情緒，也難怪英國媒體報導他一收到消息，心情立刻跌到谷底，怒火瞬間點燃。

根據英國媒體，阿湯租用的車子停在格蘭大飯店周邊，離警察 局才沒幾分鐘的距離，竊者使用掃瞄儀器複製車子的解鎖密碼，弄開車門，取走其中的財物，再開車繞行伯明罕地區，選好棄車地點，透過電子追蹤的設備，讓警方找到它。這款BMW名車，照說應該安全無虞，不料碰上藝高人膽大的竊賊，一切都是枉然。阿湯在「不可能的任務」系列中時常利用高科技手法竊取各種物件，真實生活中第一次碰到，才知道一點都不有趣，而是讓人一肚子氣。