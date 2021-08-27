我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

「不可能任務7」災難沒完 阿湯哥租的BMW被洗劫一空

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯在英國拍攝「不可能的任務7」，竟被高科技手法竊走私人財物，火冒三丈。（路透資料照片）
湯姆克魯斯在英國拍攝「不可能的任務7」，竟被高科技手法竊走私人財物，火冒三丈。（路透資料照片）

已經拍攝超過一年、還在英國準備收尾的「不可能的任務7」（Mission：Impossible 7），再度碰上讓身兼製片與男主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）氣到要發瘋的衰事，他所租用的BMW轎車被高科技竊盜集團盯上，利用高超手法在幾分鐘內把車門打開、將裡面價值數千英鎊的財物都取走，之後他們還把車子開走，再發出訊息讓警方找到這輛車，然而湯姆克魯斯已蒙受很大的損失，憤怒至極。

這已經不是「不可能的任務7」拍攝期間第一次讓湯姆克魯斯暴跳如雷，早先他在片場就因為看到工作人員不僅守防疫安全距離而憤怒飆罵，鬧得舉世皆知。近來他雖然還和「美國隊長」（Captain America）系列女星海莉艾特沃（Hayley Atwell）在英國伯明罕一帶為「不」片繼續趕工、以便及時殺青，在公開場合仍然帶著招牌笑容，對於粉絲極為親切，保持演員的專業風度，不過自身財物被竊這種事，任誰也很難保持好的情緒，也難怪英國媒體報導他一收到消息，心情立刻跌到谷底，怒火瞬間點燃。

根據英國媒體，阿湯租用的車子停在格蘭大飯店周邊，離警察局才沒幾分鐘的距離，竊者使用掃瞄儀器複製車子的解鎖密碼，弄開車門，取走其中的財物，再開車繞行伯明罕地區，選好棄車地點，透過電子追蹤的設備，讓警方找到它。這款BMW名車，照說應該安全無虞，不料碰上藝高人膽大的竊賊，一切都是枉然。阿湯在「不可能的任務」系列中時常利用高科技手法竊取各種物件，真實生活中第一次碰到，才知道一點都不有趣，而是讓人一肚子氣。

湯姆克魯斯拍「不可能的任務7」過程碰上一堆意外，並不很順利。（路透資料照片）
湯姆克魯斯拍「不可能的任務7」過程碰上一堆意外，並不很順利。（路透資料照片）

英國 湯姆克魯斯 警察

上一則

「飛機內起火」Note 7後三星手機再傳燃燒 官方回應了

下一則

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

延伸閱讀

阿湯哥空降院子 他全家尖叫

阿湯哥空降院子 他全家尖叫
「不可能的任務7」最驚險場面完成？阿湯哥弄倒火車啦

「不可能的任務7」最驚險場面完成？阿湯哥弄倒火車啦
好萊塢片酬榜洗牌 007丹尼爾改當神探 撈1億笑傲群星

好萊塢片酬榜洗牌 007丹尼爾改當神探 撈1億笑傲群星
好萊塢片酬排名大洗牌 「007」丹尼爾1億美金奪冠

好萊塢片酬排名大洗牌 「007」丹尼爾1億美金奪冠

熱門新聞

萊西把老公枕頭拿去洗，骯髒畫面讓她直呼太恐怖。（取材自TikTok）

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰

2021-08-21 02:28
外傳蘋果有機會在9月14日像去年一樣舉行線上發表會，公布最新的iPhone 13系列。（取材自推特）

iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨

2021-08-20 23:21
男老師忘記關視訊鏡頭，與女伴激戰過程被錄下。（截圖自推特）

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

2021-08-23 03:34
一位日本太太和情夫婚外情長達20年，甚至生下兩個女兒，都長得和情夫很相似。示意圖，非當事人及事物。（ingimage）

結婚當天得知夫劈腿同事 人妻偷吃20年生2女都像「他」

2021-08-24 02:44
大兵將嬰兒抱在懷裡安撫、面露慈笑。（路透）

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

2021-08-21 16:41
美鈔示意圖。(路透)

紐約女1個月生活費200元 不買衛生紙、省電費拒煮飯

2021-08-24 21:57

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名