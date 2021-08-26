我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

阿富汗將領投書紐時：非不願為己而戰 是夥伴不打了

網瘋「牛奶籃挑戰」不惜從高處重摔 醫師警告恐癱瘓

中央社／洛杉磯25日綜合外電報導
美國醫療專家警告，民眾不應隨意嘗試近日在社群媒體上爆紅的「牛奶籃挑戰」，也就是走過堆疊成金字塔狀、難以平衡的牛奶塑膠籃，多數挑戰者最後都重摔在地。示意圖／Ingimage
美國醫療專家警告，民眾不應隨意嘗試近日在社群媒體上爆紅的「牛奶籃挑戰」，也就是走過堆疊成金字塔狀、難以平衡的牛奶塑膠籃，多數挑戰者最後都重摔在地。示意圖／Ingimage

美國醫療專家今天警告，民眾不應隨意嘗試近日在社群媒體上爆紅的「牛奶籃挑戰」（#milkcratechallenge），也就是走過堆疊成金字塔狀、難以平衡的牛奶塑膠籃，多數挑戰者最後都重摔在地。

法新社報導，熱門短影音應用程式TikTok和其他社群媒體網站近日大量湧現美國和其他地區民眾試圖攀上牛奶籃頂端的影片，不過這些人最後多半都挑戰失敗，摔個狗吃屎。

多數影片中，挑戰走牛奶籃的人最後都慘摔在垮掉的牛奶籃上或地面，看似相當疼痛，旁觀者用手機錄下整個過程。

堪薩斯大學醫療系統（University of Kansas Health System）急診醫師甘農（Chad Cannon）說：「你會有撞擊頭部、頭部流血的風險。如果你摔到牛奶籃上，背部會骨折、癱瘓。」

巴爾的摩市衛生局（Baltimore City Health）也看不下去，稱醫院已經因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情壓力沉重。

巴爾的摩市衛生局官方帳號推文寫道：「由於全國各地COVID-19住院人數攀升，在你嘗試牛奶籃挑戰前，請先洽詢你所在地的醫院，看他們是否有病床供你使用。」

雖然推特（Twitter）和Instagram上今天還持續可以搜尋到這個話題標籤，不過在TikTok上已經搜尋不到結果。

TikTok搜尋結果頁面顯示：「這個字詞可能與違反我們規範的行為或內容有關。促進安全、正向的體驗是TikTok的首要考量。」

牛奶 社群媒體 TikTok

上一則

好眠提升免疫力對抗新冠病毒 營養師：補充五大營養素

延伸閱讀

北卡洪災西部癱瘓 5人死亡1失蹤

北卡洪災西部癱瘓 5人死亡1失蹤
女嬰狂瀉 原來是牛奶過敏

女嬰狂瀉 原來是牛奶過敏
為拍TikTok上屋頂 土耳其女從9層樓摔落喪命

為拍TikTok上屋頂 土耳其女從9層樓摔落喪命
女嬰肚子拉不停 原來是牛奶過敏引起

女嬰肚子拉不停 原來是牛奶過敏引起

熱門新聞

萊西把老公枕頭拿去洗，骯髒畫面讓她直呼太恐怖。（取材自TikTok）

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰

2021-08-21 02:28
外傳蘋果有機會在9月14日像去年一樣舉行線上發表會，公布最新的iPhone 13系列。（取材自推特）

iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨

2021-08-20 23:21
男老師忘記關視訊鏡頭，與女伴激戰過程被錄下。（截圖自推特）

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

2021-08-23 03:34
女跟初次約會對象吃飯，後座陌生人遞紙條警告她快逃！（取材自推特）

和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條

2021-08-18 21:42
一位日本太太和情夫婚外情長達20年，甚至生下兩個女兒，都長得和情夫很相似。示意圖，非當事人及事物。（ingimage）

結婚當天得知夫劈腿同事 人妻偷吃20年生2女都像「他」

2021-08-24 02:44
人生有時候不要臉，能活得更快樂。圖／摘自Pelexs

心理專家分析 擁有這3特點更快樂、人緣更好

2021-08-18 13:00

超人氣

更多 >
中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大