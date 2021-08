熱狗大賽常勝軍「大白鯊」豪吞2萬條熱狗 恐減壽1.3年

37歲的男子切斯納(Joey Chestnut)是吃熱狗大賽常勝軍,被暱稱為「大白鯊」的他16年來已累計吞掉1萬9200條熱狗;但最新研究顯示,吃熱狗不利健康,推估切斯納因吃熱狗至少折損了1.3年壽命。

切斯納平均每年吃掉1200條熱狗;他堅稱自己很健康;他說,長年大吃熱狗的唯一訣竅就是保持健康,一旦體重增加、健康出問題,就無法接受挑戰。

不過,自從密西根大學(University of Michigan)上周公布研究,每吃一條熱狗,會讓健康壽命縮短36分鐘後,切斯納的粉絲開始擔心他的健康。

這項研究在社群媒體 引起熱烈迴響;體育記者菲爾德(Gary Sheffield Jr)推文稱「切斯納早就沒命了。」

綽號「大白鯊」的切斯納今年蟬聯康尼島吃熱狗大賽冠軍,圖為他在比賽中狼吞虎嚥。(新華社)

以過去16年切斯納吃1萬9200條熱狗,等於折損一年又115天壽命。今年7月 4日熱狗大賽當天,短短10分鐘吃掉76條熱狗,雖打破自己立下的前次世界紀錄,卻失去近兩天壽命。

切斯納參加各式大賽,吃進肚裡的不只有熱狗,根據職業大聯盟飲食組織(Major League Eating),他在廉價奶油夾心蛋糕Twinkies、燻牛肉三明治、拉麵杯、餃子 、雞尾酒蝦等各類飲食大賽都創下「大胃王」紀錄。

密西根大學評估5800多種食物對身體和地球的影響,研究作者舉例,一個漢堡可能折損約七分鐘壽命;切斯納正巧也是吃漢堡紀錄保持人,2007年10月,八分鐘內吃103個Krystal漢堡,足足讓他折損12小時壽命。

這項研究也顯示,吃某些食物可增壽,有些項目令人驚訝,例如糖果,有助增壽一兩分鐘,花生醬和果醬三明治最多可延長33分鐘壽命。

切斯納並不真相信吃垃圾食品對健康大不利;他認為還有其他因素影響健康。

Interesting, I might need to eat more nuts to get time back. Or... Researchers at University of Michigan could be working for Russia https://t.co/4aTcOHk77e