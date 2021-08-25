8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

伊朗一名87歲老翁，已經整整67年沒有洗過澡，打破金氏世界紀錄成為全球最骯髒的人。 取材自推特

基於衛生和禮貌，現代人幾乎天天都會洗澡。不過有一名87歲老翁，已經整整67年沒有洗過澡，打破金氏世界紀錄成為全球最骯髒的人。這個持續半世紀的習慣，背後竟隱藏著一段悲傷故事。

根據外媒報導，這名居住在伊朗 南部法爾斯省的阿穆‧哈吉（Amou Haji），從20歲開始不洗澡，如今已是一名87歲的老人。他全身有一層堆積了67年的厚汙垢，猶如身穿一副「盔甲」，當他站著不動時，旁人還以為他是一座雕像。

除了不洗澡，阿穆‧哈吉還有兩個讓人「敬而遠之」的生活習慣，其一是他每天會從生鏽的油桶裡撈5公升的水來喝，並且食用動物腐肉，尤其是豪豬肉。其二是他不用菸草抽菸，而是用乾燥的動物糞便。

阿穆‧哈吉透露，自己年輕時曾和一個女孩相愛、結婚，本來以為婚姻會一直幸福美滿，但後來妻子卻因為瘟疫去世。這帶給他很大的痛苦，因此決定從此以後不再洗澡，想永遠留住妻子殘留在自己身上的味道。另外，多年不洗澡的身體要是再碰到水，會讓阿穆‧哈吉的身體感到不舒服和生病。

不過阿穆‧哈吉還是很注重自己的外在形象，他會照鏡子，並且定期用火燒的方式來修剪頭髮和鬍子，冬天會戴上頭盔來禦寒。他也沒有固定居所，常年窩在沙漠附近一個類似墳墓的地洞裡生活，即便過去曾有居民擔心他的安危，免費建造一間磚房給他居住，然而他不領情，依然堅持著野人模式的日常生活。