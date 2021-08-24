台北馬來貘寶寶徵求命名 有人提議「貘德娜」

馬來貘「貘莉」於10日晚間誕下馬來貘寶寶，動物園今發起「貘法少女」的命名活動，截止時間為8月29日23:59。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園 的馬來貘「貘莉」在10日晚間平安但下一隻母的馬來貘寶寶，母女均安，「貘豆」也晉身為哥哥，園方今發起「貘法少女」的命名活動，截止時間為8月29日至深夜12點前，邀請網友一同提名 ，還引來知名速食業者角逐，取名「貘絲」向粉絲求按讚，還有與Moderna疫苗 同音的「貘德娜」也頗具創意。

動物園表示，目前11個月大的馬來貘「貘豆」命名，就是以馬來貘角色走紅知名插畫家「Cherng」取名提案而來，此次園方臉書貼出妹妹出生的喜訊後，讓不少網友笑問「Cherng」，「這次要取什麼名字？」，園方打算趁此機會讓民眾一同來參與提名。

動物園表示，網友可以用留言的方式，或是在個人動態時報發文的方式，提名並寫下命名意義，貼文按讚總數於截止日前，超過(含)5千人，就可以進入候選名單。唯獨「貘豆」乾爹「Cherng」須超過特別門檻(含)2萬人按讚，才能進入候選名單。

命名活動引起許多網友參與，就連知名速食業者也來角逐。摩斯漢堡今日也在臉書分享取名「貘絲」向粉絲求按讚，網友看了也紛紛說「這好讚」、「摩絲聯名漢堡我會買」、「有強力競爭者要跟乾爹角逐了」。另外，全民推疫苗普及率，網友提名Moderna疫苗同音的「貘德娜」、MOS Burger同音的「貘斯霸尬」，都頗受網友按讚青睞。