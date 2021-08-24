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結婚當天得知夫劈腿同事 人妻偷吃20年生2女都像「他」

聯合新聞網／綜合報導
一位日本太太和情夫婚外情長達20年，甚至生下兩個女兒，都長得和情夫很相似。示意圖，非當事人及事物。（ingimage）
一位日本太太和情夫婚外情長達20年，甚至生下兩個女兒，都長得和情夫很相似。示意圖，非當事人及事物。（ingimage）

即使已經有交往對象，甚至結婚的人，都可能會因為一些原因，而有劈腿婚外情的行為出現。最近日本媒體，就報導了一則長達20年，甚至還替情夫生下兩位小孩的婚外情事件。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名Aki的女性，20年前和同職場的丈夫結婚。她本來認為丈夫是位率直、誠懇的男性，但就在結婚典禮當晚，Aki的職場後輩送來一張丈夫的裸照，證明她與Aki的丈夫有一腿。Aki雖然質問丈夫此事，但對方卻說「不記得了」想呼嚨過去。

失望不已的Aki，每天借酒澆愁。有一天，她遇到了以前的大學同學Masato。Masato非常同情Aki的遭遇，讓Aki找到可以傾訴的對象，後來進展成婚外情。由於丈夫在結婚後時常出差，更讓Aki和Masato有了更多私下見面的機會。

Aki後來生下二男二女，其中兩位女兒，就和Masato長得非常相似。Aki暗自在心中竊喜，然而丈夫卻對這點渾然不覺。而Aki和Masato的婚外情長達20年，雖然現在沒再碰面了，但彼此還是有些聯繫，Aki也知道Masato人染上重病治療中，經常暗自替他祝福。特別在看到女兒的臉時，更會想起與Masato相處時的種種時光。

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