前空服員徒步推車 從波士頓走到紐約 致敬911同事

聯合航空公司退休空服員范尼托從波士頓出發，推著客機上餐車往紐約市前進，步行總長200多哩，藉此紀念在911恐怖襲擊事件中罹難的前同事。（美聯社）

聯合航空(United Airlines)退休 空服員范尼托(Paul Veneto)日前從波士頓出發，推著客機上餐車往紐約市 前進，步行總長200多哩，藉此紀念在911恐怖襲擊事件中罹難的前同事；預訂9月10日抵達世貿雙塔「驚爆原點」(Groud Zero)現場的遺址。

62歲的范尼托21日在麻州 羅根國際機場展開911事件20周年紀念之旅，23日在納蒂克 (Natick) 的旅館度過一晚後繼續前進；路程中歷經亨利風暴(Henri)帶來的豪雨。

范尼托的手推車掛有所有911遇難航班機組人員的照片，向他們的勇氣致意；范尼托說，看著手推車便看到這些人的臉，每次天冷下雨腿部疼痛，一見到他們對他微笑，疼痛便消失。

聯合航空公司退休空服員范尼托從波士頓出發，推著客機上餐車往紐約市前進，步行總長200多哩，藉此紀念在911恐怖襲擊事件中罹難的前同事。（美聯社）

這趟紀念步行所有收益將提供給范尼托遇難前同事的家人以及助人戒毐的非營利機構Power Forward 25。

范尼托家住麻州布雷恩垂(Braintree)，當了30年空服員；911事件遇難航班是飛往紐約世貿中心南塔的聯航175(UA175)航班，正是范尼托日常出勤工作的航班，2001年9月11日當天他休假。

范尼托表示，飛機撞向世貿大樓時，他正在幫住在波士頓的朋友修築一座水泥牆；一開始聽到有航機失事時，還不曉得就是自己前一天執勤的那架飛機。

「等我回過神來時，我嚇傻了。」范尼托說，「我非常憤怒，我當時只知道我要復仇」。

范尼托指出，這趟徒步推車之旅，途中募捐所得將全數捐給航班機組員家屬設立的非營利組織，以及協助藥物成癮治療的非營利組織Power Forward 25。

范尼托說，募捐所得之所以還會捐給Power Forward 25，是因為他太了解藥物成癮帶來的傷害。911事件前，他就持有醫師開立的止痛藥處方籤緩解背痛的問題，但911事件後因心理壓力過大，讓他對這種止痛藥更加依賴。藥物成癮的問題從此困擾他長達15年，自2011年退休後，他又花五年時間才成功戒除。