我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會破局？習近平擬視訊出席G20峰會

美日均確診破14萬 死亡數增269% 未打疫苗者是防疫漏洞

前空服員徒步推車 從波士頓走到紐約 致敬911同事

編譯柯立偉、周芳苑／綜合23日電
聯合航空公司退休空服員范尼托從波士頓出發，推著客機上餐車往紐約市前進，步行總長200多哩，藉此紀念在911恐怖襲擊事件中罹難的前同事。（美聯社）
聯合航空公司退休空服員范尼托從波士頓出發，推著客機上餐車往紐約市前進，步行總長200多哩，藉此紀念在911恐怖襲擊事件中罹難的前同事。（美聯社）

聯合航空(United Airlines)退休空服員范尼托(Paul Veneto)日前從波士頓出發，推著客機上餐車往紐約市前進，步行總長200多哩，藉此紀念在911恐怖襲擊事件中罹難的前同事；預訂9月10日抵達世貿雙塔「驚爆原點」(Groud Zero)現場的遺址。

62歲的范尼托21日在麻州羅根國際機場展開911事件20周年紀念之旅，23日在納蒂克 (Natick) 的旅館度過一晚後繼續前進；路程中歷經亨利風暴(Henri)帶來的豪雨。

范尼托的手推車掛有所有911遇難航班機組人員的照片，向他們的勇氣致意；范尼托說，看著手推車便看到這些人的臉，每次天冷下雨腿部疼痛，一見到他們對他微笑，疼痛便消失。

聯合航空公司退休空服員范尼托從波士頓出發，推著客機上餐車往紐約市前進，步行總長2...
聯合航空公司退休空服員范尼托從波士頓出發，推著客機上餐車往紐約市前進，步行總長200多哩，藉此紀念在911恐怖襲擊事件中罹難的前同事。（美聯社）

這趟紀念步行所有收益將提供給范尼托遇難前同事的家人以及助人戒毐的非營利機構Power Forward 25。

范尼托家住麻州布雷恩垂(Braintree)，當了30年空服員；911事件遇難航班是飛往紐約世貿中心南塔的聯航175(UA175)航班，正是范尼托日常出勤工作的航班，2001年9月11日當天他休假。

范尼托表示，飛機撞向世貿大樓時，他正在幫住在波士頓的朋友修築一座水泥牆；一開始聽到有航機失事時，還不曉得就是自己前一天執勤的那架飛機。

「等我回過神來時，我嚇傻了。」范尼托說，「我非常憤怒，我當時只知道我要復仇」。

范尼托指出，這趟徒步推車之旅，途中募捐所得將全數捐給航班機組員家屬設立的非營利組織，以及協助藥物成癮治療的非營利組織Power Forward 25。

范尼托說，募捐所得之所以還會捐給Power Forward 25，是因為他太了解藥物成癮帶來的傷害。911事件前，他就持有醫師開立的止痛藥處方籤緩解背痛的問題，但911事件後因心理壓力過大，讓他對這種止痛藥更加依賴。藥物成癮的問題從此困擾他長達15年，自2011年退休後，他又花五年時間才成功戒除。

紐約市 麻州 退休

上一則

貝佐斯上太空後「藍源」爆出走潮 有人跳槽Space X

下一則

網紅分享每日開銷 網友看出「怪怪的」意外發現病症

延伸閱讀

人口普查：紐約皇后區亞裔人口增近30%

人口普查：紐約皇后區亞裔人口增近30%

紐約史島亞裔增長迅猛 華人購房潮顯現

紐約史島亞裔增長迅猛 華人購房潮顯現
紐約打疫苗者大增 疫情降溫 民代：證明市府強制接種奏效

紐約打疫苗者大增 疫情降溫 民代：證明市府強制接種奏效
紐約中醫學院秋季班9/1開學 實施網路與課堂混合教學

紐約中醫學院秋季班9/1開學 實施網路與課堂混合教學

熱門新聞

妮可基嫚與湯姆克魯斯曾經宛如好萊塢王妃和王子，到哪都是矚目焦點。（路透資料照片）

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

2021-08-16 19:49
美國一名男子在婚禮上發表賀詞時犯了錯。（ingimage）

白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了

2021-08-17 00:14
萊西把老公枕頭拿去洗，骯髒畫面讓她直呼太恐怖。（取材自TikTok）

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰

2021-08-21 02:28
帕絲跟伴侶自拍時，發現兩人頭髮全豎起來。（取材自Sophie Pass臉書）

雨中「頭髮直豎」非好事 情侶自拍發現逃過一劫

2021-08-17 02:45
外傳蘋果有機會在9月14日像去年一樣舉行線上發表會，公布最新的iPhone 13系列。（取材自推特）

iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨

2021-08-20 23:21
女跟初次約會對象吃飯，後座陌生人遞紙條警告她快逃！（取材自推特）

和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條

2021-08-18 21:42

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得